Lutto per Soleil Sorge. L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato sui social la morte della mamma Wendy Kay, che in alcune apparizioni televisive aveva parlato della sua lotta contro un tumore al seno.

Il messaggio

"Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e vita oltre misura... il suo amore è l'universo, il suo spirito, infinito. Il tuo sorriso è per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di averti nella sua vita. Possa la tua anima alzarsi in grazia eterna madre", ha scritto Soleil Sorge nella didascalia del post condiviso su Instagram che raccoglie le foto di alcuni dei momenti più belli vissuti con la mamma Wendy.

Poi, l'annuncio: "Con grande dolore nel cuore vi comunico che la mia amata mamma, l'anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell'eternità. In questo momento di profonda tristezza e riflessione, ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi di questo grande vuoto che lascia, per onorare il legame che abbiamo condiviso".

La 30enne ha chiesto ai follower di rispettare il suo dolore e il suo silenzio: "E questo spazio che necessito per guarire, senza parole ma con il cuore che batte ancora per lei, per noi. Il tempo non guarisce, ma aiuta a trasformare il dolore il memoria. Scusate se non rispondo. Vi ringrazio di cuore per la comprensione e per l'affetto che mi avete sempre dato. Tornerò quando sarò pronta", ha concluso.

Wendy Kay ospite a Verissimo aveva parlato della sua lunga battaglia contro il tumore: "La prima diagnosi di tumore al seno era arrivata nel 2007, poi è tornato nel 2012 e infine nel 2022", aveva detto Wendy. "L'ultima volta però non è stato al seno, ma ha scoperto che il tumore aveva metastatizzato nelle ossa del bacino", aveva spiegato la figlia Soleil.