"Paolo Bonolis? Lo voglio accanto per tutta la vita". Lo ha detto Sonia Bruganelli in un'intervista rilasciata a Gente, in cui ha parlato del profondo legame con l'ex marito e conduttore televisivo.

Le parole su Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono separati dopo 30 anni passati insieme. I due sono genitori di tre figli: Silvia, Davide e Adele e proprio su questo, l'imprenditrice ha detto: "Abbiamo tre figli che sono e saranno sempre la nostra priorità, e su questo siamo uniti. Posso dire che siamo davvero amici ed è Paolo la prima persona alla quale chiedo un consiglio. Entrambi vogliamo il bene dell’altro", ha spiegato Sonia Bruganelli al settimanale.

Oggi Sonia Bruganelli è legata sentimentalmente al ballerino Angelo Madonia, papà di due figlie, avuti dalla precedente relazione: "Il nostro è un rapporto adulto come è giusto che sia per due persone che hanno famiglie precedenti. Io ho tre figli e Angelo due. Siamo di sostegno e di supporto reciprocamente e continuamente e questo mi rende serena", ha aggiunto.