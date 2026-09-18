'Sono Lucio', esce l'antologia che celebra il genio di Dalla con immagini di Ghirri

La musica di Lucio Dalla è una storia che non finisce mai: esce oggi, 18 settembre., 'Sono Lucio' (Sony Music Italy), l’antologia che celebra il genio intramontabile di Dalla. Un emozionante viaggio tra poesia, musica e immagini pensato sia per i fan storici, sia per chi desidera entrare in contatto per la prima volta con l’universo di uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. "L’uscita di 'Sono Lucio' conferma e rinnova l’impegno di Fondazione Lucio Dalla, Pressing Line e Sony Music, nella tutela e nella valorizzazione dell’opera di Lucio Dalla, artista unico e geniale, che ha scritto pagine indimenticabili della musica italiana e suggellato momenti straordinari della storia della cultura del nostro Paese – dichiara Stella Caracchi, Consigliere della Fondazione Lucio Dalla – La grande partecipazione con cui l’uscita dell’antologia è stata accolta ci emoziona, perché testimonia l’attualità di Lucio Dalla e la forza inesauribile della sua opera che, a distanza di anni, continua a parlare al pubblico". A rendere 'Sono Lucio'un vero e proprio oggetto d’arte è la cura del visual del progetto, a partire dalla copertina per la quale è stata scelta un’iconica fotografia di Luigi Ghirri. La cover, inoltre, è impreziosita da un particolare dettaglio strettamente legato al cantautore: il titolo della raccolta è scritto con la calligrafia di Lucio Dalla. All’interno, l’antologia è arricchita da una selezione di immagini di Luigi Ghirri, scelte accuratamente per raccontare al meglio l’artista.

A metà degli Anni 80, Dalla scelse Ghirri per seguirlo e documentare le tappe americane del suo tour. Da quell'esperienza, rimase una carrellata di immagini che non si limitavano a documentare il backstage ma catturarono l'essenza di quel tour e di quelle città americane. Da quel rapporto professionale nacque poi un'amicizia che si trasformò negli in famiglia. A raccontare quel legame, è stata Adele Ghirri durante la presentazione. La figlia del celebre fotografo ha ricordato il giorno in cui Sony l'ha contattata per chiedere l'autorizzazione delle immagini per 'Sono Lucio': "La prima reazione è stata di sorpresa mista a felicità per una storia che continua. L’idea che, a tanti anni di distanza, possa uscire un nuovo album di Dalla con alcune foto di Luigi in copertina è per me una gioia enorme". Tra di loro, ha raccontato, "c'è sempre stato un legame molto forte, un'amicizia di famiglia. Credo che entrambi fossero delle persone molto spontanee e questa spontaneità la si ritrova in tantissimi loro lavori". Da domani sarà online il nuovo video di 'Anna e Marco', per la regia di Marco Pellegrino, che nel 2019 ha firmato anche la regia del videoclip de 'L’anno che verrà'. "'Anna e Marco' è una canzone che non ha nemmeno una ruga – dice il regista Marco Pellegrino – e che, proprio per questo, è stato emozionante e naturale associare a un immaginario contemporaneo".

A pochi giorni dall’annuncio è andato sold out l’esclusivo doppio LP numerato colorato 'Azzurro Mare' e, data la grande richiesta, è stata aumentata la produzione degli altri due formati fisici in cui l’antologia sarà disponibile, doppio LP black 180g e doppio CD. I brani sono stati rimasterizzati partendo direttamente dai nastri analogici originali a 192 kHz / 24 bit con il marchio l’Archivio del Suono. Per offrire un’esperienza di ascolto con la massima fedeltà e qualità su tutti i formati, le tracklist presentano alcune lievi differenze, studiate per rispettare i limiti di minutaggio del vinile e preservare l’elevata qualità audio. La versione CD, grazie alla maggiore capacità, include un numero ancora più ampio di capolavori di Dalla. La tracklist della versione digitale, infine, include 40 brani selezionati per rappresentare l’intera produzione. In tutti i prodotti sono presenti alcune delle canzoni più amate e rappresentative del suo repertorio: da 'Caruso' ad 'Anna e Marco', passando per 'Futura', 'Cara', 'Attenti al lupo' e molti altri brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione della Fondazione Lucio Dalla e Pressing Line e grazie alla gentile concessione di Adele Ghirri.