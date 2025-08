Standing ovation per Peppino di Capri che canta a sorpresa per il pubblico dell'isola

Trionfo per Peppino di Capri protagonista domenica scor sa della serata evento dedicatagli dal festival 'Il Cinema in Certosa' in corso di svolgimento nella Certosa di San Giacomo a Capri. Ottocento persone presenti nella suggestiva platea allestita nel Chiostro Grande della antica struttura (edificata nel 1371) che ha accolto 'Una notte per Peppino', lo special event ideato dal direttore artistico Remigio Truocchio per ''celebrare la sua straordinaria carriera e offrire al pubblico, dal vivo e sul grande schermo, un viaggio nella sua musica e nelle sue canzoni'', sottolinea. E così è stato, tra applausi interminabili e una commovente standing ovation quando, dalla platea, il grande musicista e cantante, 86 anni appena compiuti lo scorso 27 luglio, ha chiesto il microfono per cantare insieme alla band, i Capri Rockers capitanati dal figlio Edoardo Faiella, 'Champagne' e 'Il sognatore'. Il suo intervento al termine del mini concerto, circa un'ora di musica, ha preceduto la visione del film 'Champagne' di Cinzia Th. Torrini, con l’attore Francesco Del Gaudio (il protagonista del film) sul palco con la band in veste di cantante e trombettista.

In sequenza hanno eseguito i brani più amati di Peppino di Capri, da 'Luna caprese', 'Nun è peccato', 'E mo e mo', 'Nessuno al mondo', in una selezione che si è conclusa con una scatenata versione di 'Saint Tropez Twist' cantata e ballata dall’attrice Arianna Di Claudio (anche lei protagonista del film nel ruolo di Roberta). Al termine del concerto e dell'inattesa e sorprendente esibizione di Di Capri, i produttori del film, Maria Pia Ammirati (direttrice di Rai Fiction) e Vanessa Capello, Pierpaolo Verga ed Edoardo De Angelis (O'Groove) insieme al sindaco di Capri Paolo Falco, all’assessore alla cultura Melania Esposito, al presidente di Federalberghi Lorenzo Coppola ed a Remigio Truocchio, hanno premiato l’artista con un'opera originale dello scultore caprese Gianluca Federico. Nel ringraziarli di Capri, in gran forma, ha infine suggerito ai produttori di continuare il racconto per immagini della sua vita e carriera rendendosi pronto e disponibile per il sequel di 'Champagne'. L’omaggio a Peppino di Capri è uno degli eventi annunciati dalla manifestazione in programma a Capri fino a sabato 9 agosto organizzata da Cineventi, finanziata e promossa dalla Città di Capri con il sostegno della Direzione Musei e Parchi Archeologici di Capri e la collaborazione di Federalberghi.