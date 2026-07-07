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Storie al bivio di sera, oggi 7 luglio: gli ospiti di Monica Setta

L'appuntamento è alle 21.20 su Rai 2

Monica Setta - fotogramma/ipa
Monica Setta - fotogramma/ipa
07 luglio 2026 | 06.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, martedì 7 luglio, andrà in onda 'Storie al bivio di sera' condotto da Monica Setta, alle 21.20 su Rai 2. Ad aprire il nuovo appuntamento è l’intervista a Carmen Russo, che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera e della sua vita privata.

A seguire, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, offrirà una toccante testimonianza dedicata al marito, condividendo con il pubblico una pagina di memoria intima e profonda. L’intervista alla ministra Eugenia Roccella è stata registrata, nello studio 3 di Via Teulada in Roma, prima della tragica scomparsa di suo marito, Luigi Cavallari, che tuttora risulta disperso nel Lago di Vico, in provincia di Viterbo.

Spazio, poi, a Natasha Stefanenko: la modella e conduttrice si racconterà a cuore aperto, soffermandosi in particolare sulla solidità del suo lungo e duraturo matrimonio, un legame che rappresenta un pilastro fondamentale nella sua vita privata, oltre il successo professionale. E ancora, ospite del salotto di Monica Setta, la deputata ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini che si aprirà in un ritratto intimo e inedito. Il racconto prosegue con la partecipazione di Corinne Clery, che si confesserà tra bilanci personali e nuovi progetti.

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Storie al bivio di sera Rai2 Carmen Russo Monica Setta
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