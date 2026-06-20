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'Storie al bivio estate', sabato 20 giugno: gli ospiti di Monica Setta

L'appuntamento in onda alle 14.45 su Rai 2

Monica Setta - fotogramma/ipa
Monica Setta - fotogramma/ipa
20 giugno 2026 | 06.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna oggi, sabato 20 giugno, 'Storie al bivio estate'. L'appuntamento con Monica Setta è fissato per le 14.45 in onda su Rai 2. In studio, in apertura della nuova puntata, ci sarà Francesca Cipriani, che si racconta a cuore aperto, tra vita professionale e privata.

Subito dopo è la volta di Daniela Di Maggio, con un toccante ricordo del figlio Giogiò, ucciso tre anni fa da un ragazzo di 17 anni a Napoli. A seguire, con Giada Fazzalari, Daniela Giammusso ed Eleonora Puglia, si analizzano i grandi successi, le mode e i retroscena che tra gli anni ‘80 e ‘90 hanno fatto la storia del Festival di Sanremo.

È il turno, poi, del chirurgo estetico Diego Gigliotti che si confronta con Vira Carbone, conduttrice di 'Buongiorno Benessere' in un focus dedicato alla medicina estetica, alla salute e alla cura di sé. In chiusura, spazio ai ragazzi della Generazione Z.

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Storie al bivio estate Rai 2 monica setta
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