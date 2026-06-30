Cerca nel sito
 

Storie al bivio di sera, oggi 30 giugno: gli ospiti di Monica Setta

In onda alle 21.20 su Rai 2

Monica Setta - fotogramma/ipa
Monica Setta - fotogramma/ipa
30 giugno 2026 | 06.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, martedì 30 giugno, andrà in onda 'Storie al bivio di sera' condotto da Monica Setta, alle 21.20 su Rai 2. Ad aprire il nuovo appuntamento è l’intervista a Lory Del Santo, che si racconta a tutto tondo tra carriera e vita privata.

Segue l'incontro con la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, in un percorso che spazia tra i suoi impegni istituzionali e un inedito ritratto della sua vita familiare e personale.

La serata prosegue con un'esibizione musicale di Al Bano, a cui segue il faccia a faccia con Maria Grazia Cucinotta, che ripercorre il suo percorso nel cinema e i nuovi progetti. Spazio poi a una seconda performance di Al Bano, che precede un'intervista inedita con l'ex premier Giuseppe Conte, incentrata sul rapporto con il figlio, sulla sua famiglia e sui suoi sogni politici e di vita per il futuro.

Dopo un ulteriore momento in musica, Al Bano si racconta in un'intervista esclusiva con la conduttrice tra aneddoti e retroscena della sua vita. In chiusura, la scena è per Clizia Incorvaia, che racconta il profondo rapporto che la legava a Eleonora Giorgi: un grande affetto che si riflette anche nel rapporto d'amore con il suo piccolo bimbo, adorato nipote dell'attrice.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai 2 Storie al bivio di sera Lory Del Santo Monica Setta Chiara Colosimo Al Bano
Vedi anche
News to go
Italian Sounding, il falso Made in Italy che vale oltre 90 miliardi di euro
Tuoni e pioggia su Milano, è allerta gialla per maltempo in Lombardia - Video
Sorpresa via radio per un poliziotto nell'ultimo giorno di servizio - Video
News to go
Vacanze, allarme truffe online: ecco i consigli degli esperti
Inseguita da un orso grizzly, escursionista mantiene il sangue freddo e si salva - Video
News to go
Calciomercato, al via la sessione estiva
Elly Schlein al Pride di Milano: "Omotransfobia uccide" - Video
Fulmine colpisce una fontana in Polonia e... la manda ko - Video
Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l'intervento della ministra svedese Pourmokhtari - Video
Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, 160 soldati in festa per il ritorno a Kiev - Video
Bimbi e rischio caldo, il medico: "Al Pronto soccorso del Bambino Gesù uno su quattro per le alte temperature" - Video
Venezuela, partita la missione italiana della Protezione civile: chi sono i 97 esperti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza