"Se sarò la prossima Bond girl? Chi lo sa". Così Sydney Sweeney aveva risposto all'Adnkronos durante l'intervista realizzata per 'Christy', film in cui interpreta la leggendaria pugile. Un'affermazione che oggi suona quasi come un indizio: la star di Hollywood, diventata celebre grazie alla serie 'Euphoria', è tra i nomi più chiacchierati per affiancare Robert Pattinson nel prossimo capitolo della saga di James Bond, dopo l'addio di Daniel Craig. Sweeney, oltre che per i suoi ruoli in film e serie tv, è stata spesso al centro del dibattito pubblico. Di recente, ha fatto discutere una campagna pubblicitaria realizzata per una società di scommesse sportive, in cui appariva nuda e coperta soltanto da attrezzature sportive. Lo spot è stato criticato da alcune atlete e attiviste, che lo hanno accusato di contribuire alla sessualizzazione delle donne nello sport.

Ancora più acceso il dibattito nato in merito alla campagna di un brand di abbigliamento, costruita attorno allo slogan 'Sydney Sweeney has great jeans': un gioco di parole tra 'jeans' e 'genes' ('geni') criticato duramente perché ritenuto un richiamo a canoni di superiorità genetica e razziale associati a capelli biondi, occhi azzurri e pelle bianca, in un contesto statunitense particolarmente sensibile ai temi della diversità e dell'inclusione. Resta però da capire se proprio questa forte esposizione mediatica possa rappresentare un punto di forza o un limite.

Da un lato, Sydney Sweeney è una delle attrici più popolari della sua generazione, capace di attirare pubblico e attenzione globale. Dall'altro, le recenti polemiche che l'hanno vista protagonista rischiano di renderla una figura divisiva, soprattutto per un franchise come quello di James Bond, storicamente molto legato all'immaginario e alla sensibilità britannica.

Il totonomi

Ma il nome di Sydney Sweeney non è l'unico a circolare. Tra le possibili candidate, anche Zendaya. Puntare sulla giovane diva garantirebbe il successo - è delle attrici più richieste ad Hollywood e amate dal pubblico di tutto il mondo - ma la sua eventuale presenza al fianco di Pattinson rischierebbe di apparire come una replica di una coppia già vista. I due, infatti, sono apparsi in 'The Drama - Un segreto è per sempre', dove interpretano una giovane coppia prossima alle nozze. Nel toto-Bond Girl spunta anche un nome italiano: quello di Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Modella e attrice, la 22enne ha tutte le carte in regola per raccogliere l'eredità delle grandi protagoniste della saga: eleganza, carisma internazionale e una bellezza sofisticata e non banale. A suo favore c'è anche il fatto di essere poliglotta, parlando fluentemente francese, italiano, inglese, portoghese e spagnolo. Dopo il debutto nel mondo della moda nel 2019, Deva si è fatta conoscere anche come attrice grazie a progetti di rilievo come la serie Netflix 'Il Gattopardo' e il film 'L'amore immortale ('Le Fantome de l'Opera')' di Alexandre Castagnetti. Se dovesse essere scelta come prossima Bond Girl, il confronto con la madre sarebbe inevitabile: Monica Bellucci ha infatti già lasciato il segno nell'universo di 007 interpretando Lucia Sciarra in 'Spectre' accanto a Daniel Craig. E chissà che la figlia non riesca addirittura a raccoglierne, e magari superarne, l'eredità.

Tra le favorite, soprattutto dagli utenti del web, spunta fuori Margaret Qualley. L'attrice, già vista in 'C'era una volta a... Hollywood' di Quentin Tarantino, 'Povere creature!' di Yorgos Lanthimos e 'The Substance' accanto a Demi Moore, avrebbe in qualche modo già sostenuto un "provino" per entrare nell'universo di 007. Nel 2025, infatti, è stata protagonista di un tributo musicale dedicato a James Bond durante la 97esima edizione degli Oscar, nel 2025, introdotto dalla premio Oscar e storica Bond Girl Halle Berry. Un'esibizione che per molti fan è sembrata quasi un'anticipazione di ciò che potrebbe accadere in futuro.

Si parla anche di Hunter Schafer. L'attrice, modella e attivista transgender, diventata celebre grazie alla serie 'Euphoria', rappresenterebbe una scelta fuori dagli schemi per il franchise. Negli ultimi mesi, ha parlato apertamente di essersi sottoposta a un intervento chirurgico di affermazione di genere. Tra i volti, spunta anche Adria Arjona. L'attrice di origini portoricane potrebbe puntare anche su altre qualità per il ruolo: sa usare le armi (di scena) e picchia forte, come ha mostrato in 'Onslaught' e 'Hit Man'. Chi ha già una certa familiarità con il mondo delle spie è Dua Lipa. La popstar britannica ha infatti mostrato il suo lato più action in 'Argylle - La super spia'. E le indiscrezioni di questi mesi non si fermano a lei: anche il marito e attore Callum Turner è comparso nel toto-Bond, ruolo poi finito nelle mani di Pattinson.﻿ La caccia al Bond girl è ancora aperta.