Sydney Sweeney sta per lanciare la nuova linea di lingerie. E per fare pubblicità ha pensato di appendere i reggiseni sulla scritta di Hollywood a Los Angeles in California. Secondo Tmz, però, l'attrice non avrebbe potuto farlo. Avrebbe dovuto, infatti, richiedere un'autorizzazione alla Camera di Commercio di Hollywood che è proprietaria dell'insegna, ma non l'ha fatto. Nel video si vede lei che di notte si arrampica fino alla cima delle lettere e con una corda, aiutata dal suo staff, appende i reggiseni.

Da parte della Camera di Commercio, comunque, per ora non è stata sporta alcuna denuncia.