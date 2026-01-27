circle x black
Sydney Sweeney ha appeso i reggiseni (sulla scritta Hollywood) per pubblicità

Per farlo avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione alla Camera di Commercio, ma non l'ha fatto

Sydney Sweeney (Fotogramma/Ipa)
27 gennaio 2026 | 16.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Sydney Sweeney sta per lanciare la nuova linea di lingerie. E per fare pubblicità ha pensato di appendere i reggiseni sulla scritta di Hollywood a Los Angeles in California. Secondo Tmz, però, l'attrice non avrebbe potuto farlo. Avrebbe dovuto, infatti, richiedere un'autorizzazione alla Camera di Commercio di Hollywood che è proprietaria dell'insegna, ma non l'ha fatto. Nel video si vede lei che di notte si arrampica fino alla cima delle lettere e con una corda, aiutata dal suo staff, appende i reggiseni.

Da parte della Camera di Commercio, comunque, per ora non è stata sporta alcuna denuncia.

