Tananai-show nel Forum sold out: "Milano è casa"

Il fenomeno pop torna al palazzetto tra hit e nuovi brani per la prima delle due date milanesi del CalmoCobra Live. Con lui a sorpresa anche Annalisa: "Che scemo non fare tour per un anno, non succederà più"

Tananai torna al Forum di Assago, a oltre un anno dal debutto sullo stesso palco, più sicuro che mai. Lui, la “piccola peste” come lo chiamava il nonno, è oggi a tutti gli effetti il fenomeno pop della musica italiana e il ritorno nella sua Milano ne è la conferma: eccolo Alberto Cotta Ramusino, classe 1995, un disco appena sfornato, ‘CalmoCobra’, finito dritto in cima alle classifiche, fresco di cover story su ‘Vanity Fair’, salire sul palco milanese a pochi giorni dalla data zero di Jesolo più in forma che mai. Con una scenografia che ricorda una strada asfaltata e il led wall inclinato a terra, Tananai entra in scena. Un boato lo accoglie e lo show, completamente sold out, può iniziare.

La capacità di trascinare il pubblico nel suo mondo non è una novità per Tananai. Tra adolescenti accompagnate da mamma e papà e gli amici e le amiche di sempre, il cantante sul palco non si risparmia. Vocalmente in forma, sicuro di sé nei gesti e nelle movenze, non è più l’Alberto insicuro che, come racconta lui stesso, impiegava le forze nel tentativo di piacere alla gente. Se qualcuno ancora non ne fosse sicuro, Tananai piace, e parecchio. Basta guardare il pubblico del Forum che urla il suo nome, balla, canta, si emoziona a ogni canzone.

Lui sa divertire e divertirsi, non ha bisogno di nascondere le proprie emozioni ed è anche questa la sua forza. Dopo il successo di ‘Sesso Occasionale’ nel 2022, quando si classificò ultimo a Sanremo con la canzone diventata comunque virale, il 2023 è stato il suo anno d’oro. Prima sul palco dell'Ariston, in gara con la ballata romantica ‘Tango’. Poi finendo tra i protagonisti assoluti del LoveMi, di un tour nei palasport, e di una tournée estiva. Dopo una pausa di sei mesi Tananai è tornato a febbraio come ospite in piazza Colombo a Sanremo 2024, e con il nuovo singolo ‘Veleno’, a marzo, inaugurando una nuova fase artistica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Più romantico e maturo, il 29enne Alberto conferma anche dal vivo di voler privilegiare testi e melodie.

“Che bello, mi siete mancati tantissimo, ve lo giuro - dice ai fan -. Che idea di merda dire non faccio il tour per un anno, ma sei scemo? Non succederà mai più. L’album è uscito 10 giorni fa e molti sono venuti qui senza sapere che canzoni avremmo fatto, è una grandissima cosa, grazie per la fiducia”. Maglia e pantaloni tecnici da biker, sul palco Tananai non sta fermo un attimo. Corre da una parte all’altra, saluta e incita i fan, che urlano di gioia appena il loro idolo si avvicina a bordo palco. “Tirate fuori i cartelli, quanti c’erano l’anno scorso?“ chiede e tra i tanti sventolati si legge ‘Bentornato a casa’.

L’inizio del live è un invito a saltare sulle note di ‘Fango’, ‘Booster’, i due singoli del nuovo album, e ‘Quelli come noi’. “Milano, casa. Vi va di fare ancora casino? E allora facciamolo” dice lui, prima di attaccare ‘Nera salsa di soia’. In scaletta anche le hit da milioni di streaming: ‘Rave, eclissi’ e Fottimi’. E ancora, l’infornata di ‘Esagerata’, ‘Baby goddamn‘ e ‘Pasta’ accende il live, mentre ‘Sesso occasionale’ e ‘Punk Love Storia’ trasformano il Forum in un grande dancefloor. Il crescendo di ‘Rave eclissi’, ‘Giugno’ e ‘Nessun confine’ sono un’onda inarrestabile di braccia in aria e torce accese. Non manca la poetica ‘Tango’, tra le sue canzoni più di successo, che sul palco dell’Ariston nel 2023 gli è valsa la quinta posizione. È proprio ‘Tango’ a concludere il set prima del gran finale, affidato al trittico ‘Maleducazione’, ‘Radiohead’ e ‘Abissale’. Quest’ultima chiude lo show davanti a migliaia di persone che la cantano a squarciagola, tributandogli più di un’ovazione.

Un pubblico che si emoziona di fronte a un cantautore che ha saputo restare sé stesso, che non dimentica da dove viene, che è sensibile e autoironico. “Mi avete fatto piangere prima - ammette -. Se fossi andato a Sanremo e avessi cantato intonato col cavolo che saremmo stati qui insieme, quindi serve fare schifo ogni tanto”. Al Forum non risparmia sorprese Tananai, e chiama con sé anche un’ospite speciale, non annunciata, Annalisa, per cantare insieme sulle note di ‘Storie Brevi’. Mentre continua a macinare dischi di platino, tormentoni estivi, hit di successo, il cantautore conferma di saper trasformare le insicurezze in punti di forza: basta guardare il pubblico del Forum per rendersi conto che ormai non piace più solo alle ragazzine ma ingloba tante generazioni, compresi i piccoli fan di 4-5 anni sugli spalti con i genitori. E quando le luci si accendono e il palazzetto inizia a svuotarsi, la sensazione è che domani sera tante di queste facce felici torneranno qui per applaudirlo ancora. (di Federica Mochi)