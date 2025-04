Taormina Opera Festival: la 'Cavalleria rusticana' apre stagione la domenica di Pasqua

Sarà 'Cavalleria rusticana', l’opera capolavoro in un atto di Pietro Mascagni, a dare il via quest’anno alla grande stagione degli spettacoli programmati a Taormina che, per la prima volta, avrà inizio il 20 aprile, la domenica di Pasqua, grazie agli eventi promossi e voluti dal Comune di Taormina. Un’iniziativa che saluta e coincide con l’inizio della nuova stagione turistica di Taormina che quest’anno in piena Festa della Primavera offrirà anche l’opera lirica 'siciliana' per eccellenza, tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga, ambientata tra l’altro proprio nella Domenica di Pasqua. Deus ex machina dell’operazione, il vulcanico Enrico Castiglione, tornato dalla scorsa estate protagonista assoluto a Taormina a capo del prestigioso Taormina Opera Festival.

Domenica 20 Aprile, nel giorno della Pasqua, la Cavalleria rusticana sarà eseguita, alle 12, al Palazzo dei Congressi, con un cast di indubbio valore artistico diretto da Pietro Valguarnera alla guida del Coro lirico italiano Vincenzo Bellini, la nuova compagine corale fondata nel 2024 dallo stesso Enrico Castiglione. Sul palcoscenico, due nomi importanti della lirica come il soprano Felicia Bongiovanni nel ruolo di Santuzza e il tenore Dario Di Vietri in Turiddu, insieme a valenti artisti di tradizione come il baritono Salvo Todaro nel ruolo di Alfio, il mezzosoprano Linda Rogasi nella parte di Mamma Lucia e il soprano Angelica Roppo Valente nel ruolo di Lola, coadiuvati da Anna Maria Calì al pianoforte nell’intera esecuzione dell’opera.

La Cavalleria rusticana segna anche l’inizio della nuova programmazione della Fondazione Festival Belliniano proprio a Taormina, che produrrà spettacoli per tutta l’estate fino al 5 ottobre, aprendo e chiudendo la stagione con una programmazione esclusiva. In scena, per la prima volta, 'La traviata' di Giuseppe Verdi il 17 agosto, con il Coro lirico italiano Vincenzo Bellini, l’Orchestra Taormina Opera Festival e un cast di assoluto prestigio mondiale. Tra i tanti spettacoli di quest’estate, anche il concerto di Placido Domingo del 14 luglio presentato dalla Salemi Production, il gala di danza Belliniana in scena al Teatro Antico il 27 giugno, l’attesissimo concerto Ennio Morricone Tribute del prossimo 16 agosto, il Leonard Bernstein Gala del 1 ottobre con le star di Broadway, l’Italian Opera Gala del 2 ottobre 2025 con le stelle della lirica internazionale, lo spettacolo di danza dedicato al Bolero del 3 ottobre 2025 con il Lausanne Béjart Ballet, il Bellini Opera Gala del 4 ottobre 2025 e un concerto di gala a sorpresa intitolato 'O sole mio' dedicato alla grande canzone napoletana del 5 ottobre, ultimo giorno di programmazione a Taormina.