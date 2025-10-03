Taylor Swift festeggia in grande stile l'arrivo del suo dodicesimo album in studio 'The Life of a Showgirl', in uscita oggi, 3 ottobre. Per l'occasione arriva nei cinema 'The Official Release Party of a Showgirl', uno speciale di 89 minuti che conterrà l'anteprima mondiale del video musicale del nuovo singolo estratto dall’album 'The Fate of Ophelia'. E non solo. Anche scene inedite dietro le quinte su come è stato creato l'album, dettagli su cosa lo ha ispirato e i video con i testi e i relativi significati. Lo speciale è in programmazione anche in Italia nei circuiti Uci Cinemas e The Space fino al 5 ottobre.

Non è la prima volta che l'artista dei record approda sul grande schermo: nell’ottobre 2023 era uscito nelle sale 'The Eras Tour', film che documentava l’omonimo concerto che si è tenuto dal 3 all’8 agosto 2023 al SoFi Stadium di Inglewood, a Los Angeles. Un successo straordinario al botteghino - ha incassato circa 260 milioni di dollari al livello globale - come si preannuncia anche 'The Official Release Party of a Showgirl.

L'album - che arriva dopo il successo planetario di 'The Tourtured Poets Department' (disco di platino in Italia) e la conclusione della tournée campione d’incassi 'Eras Tour' - è composto da 12 brani: 'The Fate of Ophelia', 'Elizabeth Taylor', 'Opalite', 'Father Figure', 'Eldest Daughter', 'Ruin the Friendship', 'Actually Romantic', 'Wish List', 'Wood', 'Cancelled', 'Honey' e 'The Life of a Showgirl' in featuring con Sabrina Carpenter.