Temptation Island, per gli esperti di Sisal la finalissima sarà un altro record di ascolti

Cresce l’attesa per la finalissima di Temptation Island in onda questa sera. L’edizione condotta da Filippo Bisciglia ha tutte le carte in regola per diventare quella dei record di ascolti grazie anche alla sua viralità. Nella puntata di ieri, lo share ha toccato il suo picco massimo, 31.4%, con oltre 4 milioni di spettatori. Cosa succederà nell’ultima puntata?

Secondo gli esperti Sisal, la possibilità di arrivare a superare il 32.99% di share è offerta a 1,82. Un risultato che potrebbe suonare quasi come una certezza visto che il palinsesto di stasera non offre rivali e che l’hype di scoprire se le decisioni prese durante i falò di confronto saranno confermate, anche lontano dalle telecamere, è altissimo.