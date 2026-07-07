'The Island Fuze Tea', l'experience festival torna a Pantelleria con Boss Doms, Mace e altri

Nel cuore del Mediterraneo, tra paesaggi vulcanici e natura selvaggia, dal 9 al 12 luglio prossimi torna 'The Island Fuze Tea', l'experience festival firmato Fuze Tea che da cinque anni trasforma Pantelleria in un punto d'incontro internazionale tra musica, natura e persone. Per questa nuova edizione, oltre 80 esperienze immersive per scoprire l'isola in ogni sua sfumatura, e una line up di artisti d'eccezione. Dal 9 al 12 luglio, l’isola si apre a una community di viaggiatori, appassionati di musica e spiriti liberi dando vita a un’esperienza immersiva che unisce energia e relax, esplorazione e connessione.

Quando il sole cala, la musica diventa il cuore del festival: i paesaggi naturali di Pantelleria si trasformano in palcoscenici a cielo aperto ospitando artisti della scena internazionale. Tra gli artisti proposti Boss Doms, musicista, dj e producer capace di muoversi con naturalezza tra urban e pop, da anni tra le voci più riconoscibili della scena italiana. Il 10 luglio tocca a Sven Väth, autentica leggenda dell'elettronica mondiale: cinquant'anni di carriera, migliaia di dancefloor conquistati, un'energia che non conosce confini geografici né anagrafici. A chiudere l'11 luglio è Mace, producer visionario che ha saputo fondere elettronica, rap e pop in un suono tutto suo, ridefinendo il panorama musicale italiano contemporaneo.

Ad arricchire il programma, alcune delle community più attive della scena italiana - Croccante, Lost Boys, Bellecose, Fta, Meeraqui e Daab - che porteranno sull'isola i loro dj set per costruire un racconto musicale autentico e condiviso. Inoltre, il 10 luglio il porto di Scauri accoglie due serate di concerti gratuiti aperti a tutta la comunità locale. In scaletta Giargo e Baia Zaiana in apertura, seguiti da Jimmy Sax, sassofonista moderno e ricercato, nonché carismatico performer pluristrumentista, di Wonder Manage e dal dj set di Wad di Radio Deejay, per due notti in cui l'isola intera diventa palco. Il porto inoltre ospita il Villaggio Fuze Tea, un punto di incontro aperto al pubblico con degustazioni, una speciale granita Fuze Tea, merchandising esclusivo e lo Special The Island Fuze Tea Menu, nato dalla collaborazione con Burger King e composto da Summer Crisper, patatine e Fuze Tea.

The Island Fuze Tea non è solo musica: con oltre 80 attività in programma, il festival trasforma Pantelleria in un playground open air dove ogni momento è un'opportunità di scoperta. Si va dal Kayak Easy Escape by Fuze Tea, un'escursione tra le acque cristalline dell'isola, al Fuze Tea: Explore from the Sky, voli in mongolfiera con vista panoramica su Pantelleria; dal Boat Party al Favare Night Trek, rituali al tramonto e degustazioni dei sapori locali, fino al Roof Yoga by Fuze Tea e alla Guided Meditation by Fuze Tea, momenti di benessere e relax pensati per chi vuole davvero staccare la spina. Un'offerta che riflette l'anima stessa del festival: una delle proposte più originali dell'estate, capace di intrecciare musica, paesaggio e identità del territorio in un racconto unico.

Anche quest'anno il festival rinnova la sua collaborazione con Fuze Tea, portando il divertimento a un livello superiore attraverso una fusione di esperienze uniche: un viaggio straordinario alla scoperta dell'isola di Pantelleria, dal cielo al mare, accompagnato - naturalmente - da un Fuze Tea ghiacciato. L’accesso al festival è disponibile tramite ticket acquistabili su vivaticket.it