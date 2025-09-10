circle x black
'The Rip', svelato il teaser trailer del film con Matt Damon e Ben Affleck

Atteso il 16 gennaio 2026 sulla piattaforma

da sinistra: Ben Affleck e Matt Damon - (Netflix)
10 settembre 2025 | 17.21
Netflix ha svelato il teaser trailer di 'The Rip - Non ti fidare', il film di Joe Carnahan con Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins, e Kyle Chandler. Disponibile dal 16 gennaio 2026, la pellicola segue una squadra di poliziotti di Miami che ha scoperto milioni in contanti in un nascondiglio abbandonato. Ben presto, la fiducia tra loro inizia a incrinarsi, soprattutto quando forze esterne vengono a conoscenza dell'entità del sequestro. Tutto viene messo in discussione, compreso su chi possono contare.

Al centro del film c'è la dinamica tra il tenente Dane Dumars (Damon) e il sergente J.D. Byrne (Affleck), che nelle nuove immagini si vedono lavorare a stretto contatto, come partner e come parte di una squadra più ampia. "Tra Dumars e Byrne c'è molto affiatamento, che deriva da un rapporto di lunga data. E anche quando i due protagonisti inizieranno a chiedersi se possono ancora fidarsi l'uno dell'altro, gli spettatori continueranno a credere nella forza del loro legame", si legge su Tudum, il sito di Netflix dedicato agli approfondimenti degli show.

