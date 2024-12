È andato in onda ieri sera, mercoledì 4 dicembre, il terzo e ultimo appuntamento di 'This is me', lo show evento condotto da Silvia Toffanin che si è riconfermato leader assoluto della serata per la terza settimana consecutiva. Super ospite della puntata, Pier Silvio Berlusconi che ha fatto una sorpresa alla conduttrice e compagna Silvia.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

"This is me è un concentrato di talento, amore per lo spettacolo e per la televisione. Grazie Maria (De Filippi, ndr.) e grazie a tutto il team di Fascino. Avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario" ha detto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ringraziando il pubblico e tutto il team del programma. "Grazie a tutte le star che si sono esibite - continua Pier Silvio - e grazie agli artisti che si sono raccontati in quello stesso studio dove è iniziata la loro storia". Infine, "un grazie speciale a Silvia (Toffanin, conduttrice dello show e sua compagna, ndr.) che ha condotto queste tre serate evento con il suo stile inconfondibile, unendo calore e professionalità".

Il ricordo di Michele Merlo

Tra i talenti di Amici che si sono esibiti durante l'ultimo appuntamento di This is me, anche Riki, che partecipò al programma del 2016, la stessa edizione di Michele Merlo, l'artista morto il 6 giugno del 2021 a causa di una leucemia fulminante.

Riki ha voluto ricordare il suo compagno di viaggio con il brano ‘Tutto per me’, scritto proprio da Michele Merlo. Dopo un lungo applauso da parte del pubblico, non è stato facile per Riki trattenere l'emozione e in lacrime ha detto: "Rimpiango di non essere corso da lui quando mi scrisse. Ero a Bassano del Grappa per lavoro, lui mi mandò un messaggio. È mancato dopo poco tempo. Non potevo saperlo, ma sarei corso da lui. Mi manca tanto, era un grande artista", ha concluso.

Il momento difficile di Elodie

Elodie ha ripercorso nello studio di 'This is me' la sua avventura dentro la scuola di 'Amici', edizione 2015, in cui si è classificata seconda. Dopo aver visto le clip mandate in onda, Elodie, commossa, ha detto: "Sono passati quasi 10 anni da quel momento, mi sento diversa da quella ragazza che abbiamo appena visto. Oggi ho meno paura del giudizio, sono felice così". Poi, ringrazia la conduttrice del talent show Maria De Filippi e la sua coach Emma, che ha creduto in lei sin dal primo momento: “Mi sono state vicine e hanno capito quando ero rotta. Ero piccola, oggi mi guardo con tenerezza. Sono riuscita a volermi bene e a fare quello che amo, senza pensare a quello che desiderano gli altri per me. Ed è questa la chiave per essere felici e sereni".