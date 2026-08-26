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E' morto Tim Curry, addio alla star di 'The Rocky Horror Picture Show' e 'It'

L'attore britannico aveva 80 anni. Icona di teatro, cinema e tv, è morto ieri nella sua casa di Los Angeles

Tim Curry nei panni del dottor Frank-N-Furter - Ipa
Tim Curry nei panni del dottor Frank-N-Furter - Ipa
26 agosto 2026 | 18.21
Marta Repetto
LETTURA: 1 minuti

L'attore britannico Tim Curry è morto oggi a 80 anni. Icona di cinema, teatro e tv - star tra gli altri di 'It' e del 'Rocky Horror Picture Show' - l'artista è deceduto ieri 25 agosto nella sua casa di Los Angeles, secondo le prime informazioni diffuse da TMZ.

Nato il 19 aprile 1946 nel Cheshire, in Inghilterra, laureato in arte drammatica e inglese all'Università di Birmingham nel 1968, è entrato nello stesso anno nel cast originale della prima produzione del musical di culto 'Hair'. Qui l'incontro con Richard O'Brien, che lo avrebbe poi scritturato per il suo musical 'The Rocky Horror Show'. Versatile, trasformista, eccentrico, Tim Curry ha reso immortale in teatro e al cinema il dottor Frank-N-Furter, lo scienziato dal trucco pesante in reggicalze e bustino del Rocky Horror. Tra i ruoli di culto, quello in 'Legend' (1985) diretto da Ridley Scott, dove ha interpretato il Signore delle Tenebre con corna giganti e pelle scarlatta e, nel 1990, quello di Pennywise, il clown della miniserie televisiva 'It', tratta dal romanzo di Stephen King.

Dopo oltre 40 anni di carriera, nel 2012 Tim Curry fu colpito da un ictus e dovette sottoporsi a un intervento chirurgico al cervello. A seguito dell'intervento, ebbe problemi di mobilità e anche la sua memoria a breve termine risultò compromessa. Ieri, quindi, il decesso.

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tim curry tim curry morto tim curry it tim curry The Rocky Horror Picture Show tim curry età
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