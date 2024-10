New York è stata invasa da 20enni con i capelli ricci, occhi nocciola e mascelle scolpite: sono sosia (o aspiranti tali) di Timothée Chalamet. Al Washington Square Park è stato organizzato un concorso per trovare il ragazzo più somigliante alla star di 'Dune', 'Wonka' e 'Chiamami col tuo nome' ma, come in un perfetto crime, non è mancato il colpo di scena: circa 30 minuti dopo l'inizio della gara, il vero Chalamet si è fatto strada tra i sosia nascondendosi dietro una maschera nera e un cappello da baseball. Appena ha rivelato la sua identità, fan in delirio per la sorpresa. L'idolo della Generazione Z, e non solo, si è concesso a selfie, autografi e abbracci.

Non sono mancati attimi di tensione, prima dell'arrivo del giovane divo: la polizia di NYC ha cercato di sedare i partecipanti al concorso, che non era stato autorizzato. L'evento è stato promosso nelle scorse settimane attraverso dei volantini affissi tra le strade della città.

Timothée Chalamet è atteso nelle sale italiane il 23 gennaio 2025 in 'A Complete Unknown', in cui interpreta Bob Dylan. Con la regia di James Mangold, il biopic racconta la storia vera dietro l’ascesa di uno dei cantautori più iconici della storia. Il film è ambientato nella New York dei primi Anni 60. Sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali, un enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva nel West Village con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana. Mentre stringe i suoi legami più profondi durante l’ascesa verso la fama, cresce la sua irrequietezza nei confronti del movimento folk e, rifiutando di essere etichettato, compie una scelta controversa che risuona culturalmente in tutto il mondo.