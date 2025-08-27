Dal profilo Instagram sono spariti i post, le storie in evidenza e la biografia

Dopo lunghi mesi di silenzio e a oltre due anni dal suo ultimo tour, Tiziano Ferro potrebbe tornare. Ne sono convinti gli utenti del web dopo che l'artista ha cancellato tutte le informazioni dal proprio profilo Instagram: sono spariti i post, le storie in evidenza e la biografia. Segno che un nuovo inizio è alle porte.

L'ultimo tour del cantautore di Latina risale all'estate 2023, da allora non ha più incontrato i suoi fan. Dopo aver annunciato, a settembre 2023, la fine del suo matrimonio con Victor Allen (il divorzio è stato poi ufficializzato a marzo 2024) Ferro ha annullato gli incontri in Italia per la promozione del suo primo romanzo, 'La felicità al principio', ed è rimasto negli Stati Uniti con i suoi due figli, Margherita e Andres.

Da allora ha condiviso pochissimo anche sui social. L'ultimo post risaliva a novembre 2024, un video per pubblicizzare l'uscita del brano 'Feeling', un duetto con Elodie. È seguita qualche sporadica Storia su Instagram, ma da gennaio niente. Nove mesi di completo silenzio. I fan da mesi si chiedono come stia, cosa stia facendo, se stia lavorando a nuova musica. E da settimane rimbalza anche il rumor che Carlo Conti potrebbe averlo convinto a partecipare per la prima volta al festival di Sanremo come Big.

I fan sui social sono convinti che sia arrivato finalmente il momento del ritorno. D'altronde non è il primo artista che 'svuota' completamente il profilo social prima di un rebranding. E tenendo conto che a gennaio 2024 è finita anche la storica collaborazione con il manager Fabrizio Giannini, durata oltre 20 anni, un nuovo album potrebbe segnare anche l'inizio di qualcosa di diverso dal passato. Ora non resta che aspettare. (di Corinna Spirito)