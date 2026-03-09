Sarà presentato in anteprima mercoledì 18 marzo, alle 16, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati il documentario “Dalla Terra di Mezzo all’Italia - Un viaggio inaspettato”. Diretto da Nicola De Toma e Raffaele Rago, che sono anche autori del soggetto e della sceneggiatura insieme a Oronzo Cilli, il documentario di 52 minuti è prodotto dalla World Video Production in collaborazione con Rai Documentari e il Ministero della Cultura (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) e sarà disponibile su RaiPlay prossimamente.