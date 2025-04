Tommaso Paradiso è diventato papà. Il cantante e la compagna Carolina Sansoni sono diventati genitori della loro prima figlia, Anna. Ad annunciare la nascita è stata la neomamma che ha pubblicato un tenero scatto di lui con la neonata poggiata sul petto.

L'annuncio

"Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l'ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto. Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te", scrive Carolina Sansoni oggi, senza specificare in ogni casa la data di nascita.

Tanti i messaggi di auguri da parte dei colleghi di Tommaso Paradiso. Emma Marrone, ad esempio, ha scritto: "Auguri ragazzi. Sono emozionata per voi. Vi amo". "Congratulazioni, quanta bellezza", scrive Francesca Michielin. "Che meraviglia", si legge sotto il nome di Tiromancino.

L'amore tra Tommaso e Carolina

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono legati sentimentalmente dalla primavera del 2017, quando si sono conosciuti a una partita di calcio. Da quel momento non si sono più lasciati e oggi, con la nascita della piccola Anna, hanno allargato la famiglia.