Tommaso Zorzi ospite oggi mercoledì 28 maggio a La volta buona, ha parlato di quando, all'età di 18 anni, ha deciso di scrivere una lettera ai suoi genitori in cui confessava di essere omosessuale.

Il racconto

Zorzi ha rivelato che nella lettera scritta per i suoi genitori confessava di provare sentimenti per un altro ragazzo e, con un peso nel cuore, chiedeva scusa per essere "fatto così". "Per un ragazzino... leggere certe notizie in giro, mi ha fatto sentire in colpa", ha spiegato l’ex vincitore del Grande Fratello Vip. "Non volevo dare ai miei genitori un dispiacere, ero terrorizzato".

Il racconto ha commosso Caterina Balivo che con la voce rotta dall'emozione ha detto: "Io da mamma mi chiedo come può pensare un figlio di essere la delusione dei suoi genitori solo perché ama una persona del suo stesso sesso".

Zorzi ha ricordato la reazione dei suoi genitori. "Mandai la lettera via mail e per due giorni non ricevetti risposta. Pensai: 'Basta, sono orfano'”, ha raccontato con un sorriso, cercando di sdrammatizzare. Poi, la telefonata con sua madre: "Mi disse solo 'l’ho letta… e quindi?'". Da allora, il sostegno dei suoi genitori non è mai mancato.