Tony Dallara, la moglie Patrizia: "Eravamo in simbiosi, sarà difficile senza di lui"

In collegamento con 'La volta buona' la vedova del cantante, morto a 89 anni lo scorso 16 gennaio

Tony Dallara, la moglie Patrizia - La volta buona
23 gennaio 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Mi mancherà tutto di lui, a partire dalla sua presenza". Così Patrizia, moglie di Tony Dallara, in collegamento con La volta buona ha raccontato il dolore per la scomparsa del cantante, morto all'età di 89 anni lo scorso 16 gennaio.

Negli ultimi anni, ha spiegato, le condizioni di salute dell'artista si erano progressivamente aggravate: "Era diventato fragile sotto tutti gli aspetti. Era caduto dalle scale e si era rotto il femore. L’intervento era pure andato bene, ma poi ci sono stati dei peggioramenti".

Patrizia ha ripercorso anche la loro storia d'amore: 19 anni di differenza e 53 anni d’amore. "Ci hanno presentato quando io avevo 16 anni. Appena mi ha vista ha deciso che dovevo essere sua moglie. Mi ha dato pure fastidio questa sua presunzione. È stato un matrimonio voluto. Dopo un anno di matrimonio, abbiamo subito voluto una figlia, Natasha, era un nome che amava moltissimo".

Tony, ha aggiunto Patrizia, "è stato un ottimo marito ma soprattutto un ottimo padre, ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia". "Mi mancherà tutto. Eravamo sempre insieme, forse anche troppo. Sarà molto difficile. Io mi auguro di riuscire a farcela. In questi ultimi 5 anni, che lui non stava bene, vivevamo in simbiosi".

La moglie ha ricordato il giorno del funerale, spiegando la scelta della bara blu: "Lui era un pittore e il blue era il suo colore preferito. Abbiamo pensato di fargli un omaggio facendo questa follia e siamo soddisfatti perché la gente lo ha apprezzato".

Durante il collegamento, Caterina Balivo ha ricordato che Tony Dallara sarà omaggiato al prossimo Festival di Sanremo. Una notizia che ha stupito Patrizia che ha commentato con una nota polemica: "So solo che per il 60esimo anniversario, lui aveva vinto nel 1960, abbiamo chiesto se potevano omaggiarlo, e ci hanno risposto di no. Ora che non c'è più spero che venga ricordato".

