Tony Effe è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘Damme 'na mano’, testo in cui il rapper esprime l'amore e la connessione che prova con Roma, sua città natale.

È sicuramente uno degli artisti più attesi quest'anno alla kermesse canora. Il 2024 è stato, per Tony Effe, un anno pieno di riconoscimenti. Dopo le polemiche sull'esclusione dal concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma (per via dei suoi testi giudicati sessisti e misogini), è stato senza dubbio uno dei personaggi più discussi degli ultimi mesi. Ma andiamo con ordine.

Tony Effe, chi è

Tony Effe, all'anagrafe Nicolò Rapisarda, nasce a Roma il 17 maggio 1991. Il nome d’arte è legato al periodo in cui recitava. Si, perché Tony Effe ha debuttato a soli 4 anni nel mondo del cinema: nel 1999 in fiction Rai in cui interpretava un bambino di nome "Tony". "Effe" invece sta per Fendi, il famoso brand di lusso, che più volte ha dichiarato essere il suo preferito.

Poi, dopo i primi passi nel piccolo schermo, Nicolò si dedica totalmente alla musica. Negli anni del liceo Tony effe ha iniziato a rappare per divertimento con i suoi amici, ma il vero successo arriva nel 2017 con la Dark Polo Gang, che ha ispirato il mondo del trap con sound innovativi e testi espliciti. Nel 2021 Tony Effe ha pubblicato il suo primo album da solista, 'Untouchable'. Ma il 2024 è l'anno in cui la sua musica viene consacrata: tra hit e tormentoni estivi - come 'Taxi sulla luna' in featuring con Emma Marrone - il suo ultimo album 'Icon' ha raggiunto la vetta di tutte le classifiche.

Gli amori di Tony Effe

Tra le relazioni più note di Tony Effe e rese pubbliche sui social, sicuramente c'è la storia d'amore con Taylor Mega, durata dal 2019 al 2021: “Facciamo sesso cinque volte al giorno”, aveva detto all’epoca Taylor sul loro rapporto. La relazione è finita definitivamente a causa di un tradimento di Tony, che ha ammesso: “Quando l’ho tradita, ho pianto confessando il tradimento perché sapevo che sarebbe stata la fine del nostro rapporto”. Per un periodo, Tony Effe ha avuto un breve flirt con la top model Vittoria Ceretti, oggi legata all'attore premio Oscar Leonardo DiCaprio.

Nel 2024 si è parlato a lungo di una liason sentimentale tra Tony Effe e Chiara Ferragni, smentita poco dopo dallo stesso trapper: i due sono stati paparazzati insieme ma in realtà stavano solo partecipando a una cena tra amici.

A giugno del 2024 Tony Effe ha conosciuto l'influencer Giulia De Lellis. Oggi i due formano una coppia solida e molto affiatata. Al contro-concerto organizzato per Capodanno al PalaEur di Roma (che ha registrato il tutto esaurito), l'influencer era presente e allo scoccare della mezzanotte ha interrotto il concerto per chiedere un bacio al suo 'principe'.

Il dissing con Fedez

Dopo il crollo dell'impero Ferragnez, tra Tony Effe e Fedez è nato un dissing che ha occupato le pagine dei giornali per settimane. I due si sono scontrati pubblicando canzoni che contenevano solo insulti in rima, studiati ad hoc per affossare l'altro. Il diverbio tra i due sarebbe nato dopo che Tony Effe ha rifiutato di collaborare a un brano con il cantante milanese. Poi, l'attenzione nei testi si è spostata su Chiara Ferragni. L'ultimo dissing da parte di Tony contiene un audio WhatsApp che dice: "Ma in più ti dico questa cosa: lui da gennaio stava cercando il modo per comprarsi gli streaming, quindi non so se è anche riuscito a fare questa cosa", in riferimento a Fedez e attribuito all'ex moglie Chiara, anche se la voce è modificata.

Curiosità e la rissa al Boxing Night

Il rapper ha dimostrato di nutrire una grande passione verso le automobili di lusso e le vetture sportive, come la Mercedes-Benz CLA AMG acquistata qualche tempo fa.

Nel 2023, Tony Effe, è stato al centro di una rissa che si è consumata durante la 'Milano Boxing Night'. Il rapper si è scagliato contro Ion Real Deal, rapper e pugile . Secondo il Corriere della Sera, i motivi dell'aggressione erano da ricercare in alcuni video che Ion Real Deal avrebbe pubblicato sui social in cui minacciava Tony Effe e gli altri componenti della Dark Polo Gang.

In un'intervista rilasciata al podcast 'Passa dal BSMT', Tony Effe ha raccontato della sua infanzia che nonostante provenisse da una famiglia benestante, considerava i soldi che gli venivano dati dai suoi genitori davvero pochi: “Quando stavo al liceo mio padre mi dava 150 euro a settimana di paghetta. Io ero un povero del centro. Abitavo in una casa da 90 metri quadri e mi sentivo inferiore quando andavo a casa del figlio di X che aveva la casa con la piscina a Capalbio”. Una confessione che ha scatenato una forte polemica sui social.

'Damme na' mano' testo e significato

"Con questa canzone rendo omaggio alla città che mi ha dato tutto. Mi rivolgo a lei come se fosse una donna di cui sono innamorato", racconta Tony, che consiglia ai suoi fan di ascoltare la canzone durante un giro di notte a Roma.

Io non soffro per te

Non so fare l’attore

Sono pronto a sbagliare

Come un uomo d’onore

Spengo la sigaretta

Come la nostra storia

Ogni notte è per sempre

Per le strade di Roma

E non fare la stupida stasera

Tu non sei mai sincera

Tu sei pericolosa

Io so che morderai la mela

Ma di noi cosa direbbe Califano

Che è durato troppo poco

Cammino sui sanpietrini

Fino a quando non te trovo

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Solo ‘na donna e ‘na canzone

Nun conta niente

Si crolla er monno

Io m’aricordo solo di te

Damme ‘na mano

Sinno me moro

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Soltanto te

Io e te per tutta la vita

Te lo giuro mi incrocio le dita

Sono il classico uomo italiano

Amo solo mia madre Annarita

La domenica ti lascio sola

Vuoi andare a cena ma c’è la partita

Tu mi aspetti nel letto nervosa

Parli poco fai la stranita

Poi mi tocchi te ne fotti

Vai più giù mi si girano gli occhi

Poi mi guardi togli i tacchi

Mentre ti fai i capelli raccolti

A te piace sbagliare farmi del male

Mi alzi le mani

Poi ti vuoi scusare

E so che perderò questo gioco

Come a carte sei brava a barare

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Solo una donna

E ‘na canzone

Non conta niente

Si crolla er monno

Io m’aricordo solo di te

Damme ‘na mano

Sinno me moro

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Soltanto te

Io ho sofferto per te

Ora so fare l’attore

Quante volte ho sbagliato

Come un uomo d’onore

Accendo la sigaretta

Penso alla nostra storia

Mentre guardo la notte

Per le strade di Roma