circle x black
Cerca nel sito
 

Torna 'La Notte dei Serpenti', Melozzi: "Salto di qualità nell'edizione 2026"

Il grande evento dedicato alla musica e alla cultura popolare abruzzese ideato e diretto da Enrico Melozzi torna a Pescara il 25 luglio

Torna 'La Notte dei Serpenti', Melozzi:
17 novembre 2025 | 15.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'La Notte dei Serpenti', il grande evento dedicato alla musica e alla cultura popolare abruzzese ideato e diretto da Enrico Melozzi, torna a Pescara sabato 25 luglio 2026 con la sua quarta edizione. La città adriatica ospiterà nuovamente il concerto che ha riportato al centro dell’attenzione nazionale il patrimonio musicale d’Abruzzo, intrecciando tradizione, ricerca e linguaggi contemporanei.

La quarta edizione de 'La Notte dei Serpenti' - fa sapere il Maestro Melozzi - punterà a un ulteriore salto di qualità artistica e produttiva, con una serata pensata per valorizzare voci, dialetti, strumenti e suoni della regione, aprendosi al dialogo con ospiti di rilievo della scena italiana. Nelle prossime settimane saranno comunicati il programma dettagliato, il cast e le iniziative collaterali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
La Notte dei Serpenti musica cultura popolare abruzzese
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza