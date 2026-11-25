L'intervista a Francesco Totti, già record per essere considerata "la più lunga di sempre nella storia di Belve", scatena i social e divide nettamente il pubblico. Nel mirino finiscono soprattutto il passaggio sulla comunità Lgbtq+ - con l'acronimo inizialmente scambiato dall'ex Capitano giallorosso per il modello di uno smartphone ("Lgbt? Nun so' tecnologico io... Lgbtq Plus. Ma che è, un telefonino?") e la confusione del numero 10 tra omosessualità e omofobia - ma anche la conduttrice Francesca Fagnani 'rea', secondo alcuni, di una "intervista reverenziale e piatta".

Accanto alla valanga di utenti che plaudono all'ironia del campione giallorosso, che più e più volte ha fatto sorridere la conduttrice, sono però in tanti ad attaccare l'ex calciatore. "Dopo l'intervista di ieri ho capito che le barzellette su Francesco Totti sono vere", scherza un utente, mentre un altro parla di "delusione" per Fagnani che "non riesce a fare mezza domande scomoda" mentre "ha passato a ridere tutta l’intervista per non farlo passare male".

E se per qualcuno "Totti è una mega e gigantesca red flag", con tanto di gif con le bandierine rosse a corredo, per altri il discorso si fa più serio: "Non indignazione contro Francesco Totti per le sue discutibili 'uscite' a Belve tra detto e non detto sulla comunità LGBT+. Un Giancazzo qualunque sarebbe già stato crocifisso. Invece a lui si perdona tutto. I veri campioni lo sono anche nella vita, non solo nello sport". E ancora: "Se qualcun altro che di cognome non faceva Totti avesse osato dire 'Rispetto l’omofobia', sarebbe già stato cancellato da ogni radar. Ci sto pure a queste battute, a patto che tutti possano essere liberi di farle. Fino ad allora, le condannerò sempre". "Chiunque avesse detto 'la Comunità LGBT non è roba mia' avrebbe scatenato un putiferio. L'ha detto Totti e non è accaduto nulla. I pesi e le misure...", notano ancora.

"Non sa neanche di cosa parla. Ieri non ha confermato un opinione ma solo le difficoltà ad averna una. Male Fagnani ad insistere sperando di tirarne fuori qualcosa di positivo", l'attacco di un altro utente, mentre c'è chi nota che "sull'acronimo LGBTQIA+ Totti stava pestando un me*done e la Fagnani ha stoppato". De resto, notano, se "nessuno si aspetta che Totti sia un luminare", d'altra parte "penso sia lecito dire che nel 2026 questo modo di fare non fa ridere… mette tristezza".

Ma c'è anche chi sul tema prende a suo modo le difese del Capitano, rivolgendosi a "chi non vuole capire. Al suo 40esimo compleanno c'erano le Karma B, La Diamond e She Male, con Totti e Ilary in estate al JackieO a Mykonos insieme a Priscilla. Totti - il ragionamento dell'utente - non è omofobo. Semplicemente gli piace alimentare una brutta immagine di sé. E il perché - dice - lo sa solo lui".