circle x black
Cerca nel sito
 

Tullio Solenghi, la confessione a 'Ciao Maschio': "Non riuscivamo ad avere figli, è stato difficile"

L'attore ospite nel salotto di Nunzia De Girolamo

Tullio Solenghi - fotogramma/ipa
Tullio Solenghi - fotogramma/ipa
03 aprile 2026 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non riuscivamo ad avere figli, sono stati sette anni lunghissimi". Tullio Solenghi ospite nel salotto di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio ripercorre uno dei momenti più complessi della sua vita di coppia, legato al desiderio di diventare genitori.

CTA

Nella puntata in onda sabato alle 17.05 su Rai 1, l'attore parla del periodo segnato da difficoltà emotive: "Vedevamo le coppie che avevamo intorno, mio fratello che generava dei figli… noi che avevamo un grande desiderio di averli ci sentivamo spesso un po’ in difficoltà". Poi la svolta: "Avevamo deciso di adottare un bimbo peruviano, abbiamo fatto domanda… e Laura è rimasta incinta. C’è stato forse anche uno sblocco psicologico".

Nel corso dell'intervista emerge il legame profondo con la moglie Laura: "È sempre stata il primo arbitro di quello che facevo, il primo pubblico, il primo test… se sorrideva, era promosso".

Solenghi racconta anche l’equilibrio costruito negli anni tra amore e lavoro, soprattutto durante l’esperienza del celebre Trio (composto da Massimo Lopez, Anna Marchesini e Tullio Solenghi, ndr): "Non ho mai voluto mescolare il privato con la professione… ma Laura aveva comunque un ruolo, era il nostro termometro".

Infine, uno sguardo allo scioglimento del Trio e a ciò che quel passaggio ha significato anche sul piano umano: "Non si è separato un trio di amici, ma un trio in scena… è stato doloroso all’inizio, ma siamo rimasti legati da una solida amicizia, fino agli ultimi momenti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ciao maschio nunzia de girolamo tullio solenghi
Vedi anche
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video
Legge elettorale, da oggi al via l'iter dello Stabilicum: le novità, cosa cambia - Video
News to go
Dichiarazione dei redditi, cosa fare se la Certificazione Unica ancora non arriva
News to go
Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia da oggi per le Regioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza