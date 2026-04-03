"Non riuscivamo ad avere figli, sono stati sette anni lunghissimi". Tullio Solenghi ospite nel salotto di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio ripercorre uno dei momenti più complessi della sua vita di coppia, legato al desiderio di diventare genitori.

Nella puntata in onda sabato alle 17.05 su Rai 1, l'attore parla del periodo segnato da difficoltà emotive: "Vedevamo le coppie che avevamo intorno, mio fratello che generava dei figli… noi che avevamo un grande desiderio di averli ci sentivamo spesso un po’ in difficoltà". Poi la svolta: "Avevamo deciso di adottare un bimbo peruviano, abbiamo fatto domanda… e Laura è rimasta incinta. C’è stato forse anche uno sblocco psicologico".

Nel corso dell'intervista emerge il legame profondo con la moglie Laura: "È sempre stata il primo arbitro di quello che facevo, il primo pubblico, il primo test… se sorrideva, era promosso".

Solenghi racconta anche l’equilibrio costruito negli anni tra amore e lavoro, soprattutto durante l’esperienza del celebre Trio (composto da Massimo Lopez, Anna Marchesini e Tullio Solenghi, ndr): "Non ho mai voluto mescolare il privato con la professione… ma Laura aveva comunque un ruolo, era il nostro termometro".

Infine, uno sguardo allo scioglimento del Trio e a ciò che quel passaggio ha significato anche sul piano umano: "Non si è separato un trio di amici, ma un trio in scena… è stato doloroso all’inizio, ma siamo rimasti legati da una solida amicizia, fino agli ultimi momenti".