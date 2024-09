Tv, 'Dentro e fuori dal Comune': su Telecity i territori si raccontano

I nostri territori si raccontano e ci raccontano chi siamo. “Dentro e fuori dal Comune” è il nuovo programma tv targato Netweek che andrà in onda su Telecity e che si propone di raccontare i territori mettendo in luce le bellezze paesaggistiche e naturalistiche, la storia, le tradizioni e le ricchezze culturali, le particolarità enogastronomiche, il tessuto sociale e produttivo, l’artigianato, le sagre e le festività. Il programma andrà in onda ogni lunedì sera dal 16 settembre sul canale 13 in Lombardia e Liguria e 10 in Piemonte e Valle d’Aosta.

La giornalista Silvia Valenti accompagnerà i telespettatori in un viaggio alla scoperta di luoghi meravigliosi tra Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Fuori dal comune perché speciali, unici, fuori dall’ordinario. Ma narrati attraverso le parole e le storie di chi quei luoghi li vive quotidianamente. Tutti i lunedì sera alle 23 su Telecity (canale 13 in Lombardia e in Liguria, canale 10 in Piemonte e Valle d’Aosta), e in replica il mercoledì e il sabato mattina. Inoltre, sul sito www.telecity.it si potranno rivedere tutte le puntate trasmesse. Protagoniste della prima tappa - in onda lunedì 16 settembre - sono le Cinque Terre della Valgandino: Cazzano S. Andrea, Leffe, Peia, Casnigo e Gandino. E nelle puntate successive saremo condotti alla scoperta di molte altre località, più note come Rapallo, Monza, Como, Valchiavenna, Franciacorta, Gavi, Pavia, ma anche tesori nascosti come Verano Brianza, Chiuro, Belgirate, Treviglio, Abbiategrasso, Chiari...

“Con questo nuovo format – spiega Marco Sciscione, amministratore delegato di Netweek – vogliamo offrire ai nostri telespettatori un’ora di contenuti informativi, divulgativi e di intrattenimento, per scoprire e assaporare meraviglie, note e meno note, dei nostri territori, raccontate direttamente dai suoi abitanti. Immagini evocative, una fotografia curata, riprese dall’alto, un montaggio ritmato completano il quadro delle caratteristiche vincenti di questo nuovo programma”. "Siamo certi – sottolinea Riccardo Galione, direttore commerciale del Gruppo Netweek - che questo programma sarà molto apprezzato dai telespettatori e dai territori protagonisti, i quali avranno un’occasione innovativa e interessante per raccontarsi: infatti ogni puntata verrà realizzata coinvolgendo autorità locali, gestori di attività ricettive e sportive, direttori di musei e luoghi religiosi, imprese particolarmente di valore per la loro storicità. Per i territori sarà un'importante vetrina per presentare i propri tesori e che saprà incuriosire e appassionare la gente".