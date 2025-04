'The Couple – Una Vittoria per Due' al secondo posto, terzo sul podio Spider-Man 2

E' Rai1, con il secondo appuntamento di 'Ulisse – Il Piacere della Scoperta, a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 14 aprile 2025. Il programma condotto da Alberto Angela ha raccolto davanti al video 3.040.000 spettatori, totalizzando il 19.1% di share. Canale5 con 'The Couple – Una Vittoria per Due' è stato la scelta di 1.557.000 spettatori con uno share del 13%, piazzandosi al secondo posto sul podio. Italia1 proponeva ieri 'Spider-Man 2', visto da 1.072.000 spettatori per uno share del 6.7%, mentre La7 con 'La Torre di Babele' ha riunito davanti al piccolo schermo 852.000 spettatori (registrando il 4.6% di share).

Su Tv8 'GialappaShow' ha ottenuto un ascolto medio di 802.000 spettatori con il 5% di share, mentre Rai3, che ieri trasmetteva 'Lo Stato delle Cose' condotto da Massimo Giletti, ha convinto 758.000 spettatori (share al 4.9%). Su Rai2 'Obbligo o Verità' ha intrattenuto 722.000 spettatori, per uno share del 4.8%. Rete4 con 'Quarta Repubblica' è stato la scelta di 698.000 spettatori facendo registrare uno share del 5.1%.