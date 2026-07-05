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Ultimo: "Voglio portare il live dei record al cinema"

Il cantante dopo il concerto kolossal: "Ieri dall'elicottero la più strana e forte senzazione della vita". E aggiunge: "Stanotte tornando a casa ho scritto la canzone più importante della mia vita"

Ultimo - Fotogramma Ipa
Ultimo - Fotogramma Ipa
05 luglio 2026 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ultimo vuole portare il suo live dei record al cinema e stanotte tornando a casa ha scritto la canzone più importante della sua vita. Lo racconta lo stesso cantautore romano nel day after del concerto-kolossal, andato in scena a Tor Vergata davanti a 250.000 spettatori, in un lungo post rivolto ai suoi milioni di follower.

L'emozione per il concerto dei record e la canzone più importante

"Non saprei da dove iniziare", esordisce. "Potrei iniziare col dire - prosegue - che non ho mai avuto la tensione cosi alta nel corpo mentre salivo su Pianeti. Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto 'Nic guarda a sinistra' ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita. Che il livello di felicità e amore che c’era ieri nell’aria è travolgente per un solo essere umano. Che la serata di ieri sento che ci metterò tanto a metabolizzarla. Che stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone più importante della mia vita. Che il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram. Che voglio portare questo spettacolo al cinema", annuncia. Per poi proseguire: "Che voi siete dei grandi. Che voi siete dei cazzo di grandi. Che siamo nella storia. Che Ultimo da oggi hanno capito tutti bene che vuol dire. Che Ultimo noi abbiamo sempre saputo cosa vuol dire. Grazie a tutti. A chi c’è da sempre. A chi c’è da poco. A chi non c’è più. A chi se n’è andato. Non smettete mai di credere nelle favole. Siamo nella storia".

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Musica Concerto Live Record
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