circle x black
Cerca nel sito
 

Ultimo, al concerto di Tor Vergata spunta... l'ex fidanzata (a cui ha dedicato 22 settembre)

Tra le 250 mila persone c'era pure Federica Lelli, ex fidanzata storica del cantautore romano

Ultimo, Federica Lelli - TikTok
Ultimo, Federica Lelli - TikTok
06 luglio 2026 | 13.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tra le 250 mila persone presenti al concerto di Ultimo a Tor Vergata c'era pure la sua ex fidanzata, Federica Lelli. È lei la musa che ha ispirato il cantautore romano - protagonista del concerto record che si è tenuto sabato 4 luglio - a scrivere alcuni dei brani più iconici della sua carriera e presenti tra le canzoni che hanno composto la scaletta dello show, come '22 settembre'.

La ragazza è stata ripresa mentre ballava, cantava e si scatenava durante il concerto. Tra i due, infatti, è rimasto un ottimo rapporto. Niccolò Moriconi e Federica Lelli sono stati legati sentimentalmente per due anni, quando nel 2019 le loro strade si sono divise. Ma tra i due è rimasto un profondo rapporto di stima e rispetto reciproco.

Al fianco dell'artista non poteva mancare l'attuale compagna, Jacqueline Luna Di Giacomo che ha mostrato sui social grande supporto al fidanzato. I due lo scorso 30 novembre 2024 sono diventati genitori del piccolo Enea.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ultimo tor vergata ultimo concerto jacqueline luna giacomo federica lelli chi è ex fidanzata ultimo
Vedi anche
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video
Borgonzoni: "Serie italiane non hanno nulla da invidiare ai grandi film, pubblico sempre più affezionato" - Video
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video
Aurora Ramazzotti scrive e canta 4 canzoni, il regalo di matrimonio per Goffredo Cerza - Video
Ultimo a Tor Vergata parte con 'Pianeti' e si emoziona - Video
Cecilia Sala: "Con controllo Stretto di Hormuz regime iraniano esce rafforzato da conflitto" - Video
Ultimo arriva in elicottero, prende il via concerto dell'anno - Video
Piantedosi: "Maranza a Roma? Continuare con azioni polizia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza