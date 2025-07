Lo Stadio Olimpico omaggia Ultimo. Sulle note di 'Ti va di stare bene’, il pubblico ha sorpreso il suo artista durante la sua terza data romana del tour. Sulle tribune laterali, una coreografia spontanea ha preso forma: due giganteschi numeri 10, composti da cartoncini rossi dei fan, hanno spiccato tra il pubblico. Non un numero a caso, ma il simbolo di un traguardo storico: la terza data romana, infatti, rappresenta il decimo concerto in carriera per Ultimo nel tempio della musica della Capitale. Con questi dati, Niccolò Moriconi, a soli 29 anni, è diventato ufficialmente l'artista più giovane di sempre a raggiungere un simile risultato.