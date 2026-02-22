circle x black
Umberto Tozzi e l'ultimo tour dopo la malattia: "Sarà una festa"

Il cantautore ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa

22 febbraio 2026 | 21.38
"E' l'ultimo tour, bellissimo e senza lacrime". Umberto Tozzi, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, si prepara all'ultimo tour della straordinaria carriera, con date in tutto il mondo. "Io e la mia famiglia abbiamo vissuto un momento molto difficile, ho avuto un cancro. Per il problema di salute pensavo che non sarei più salito sul palco. Mi sono dato il tempo giusto per vivere il futuro in maniera più concreta, abbiamo deciso di annunciare l'ultimo tour. Sarà un tour bellissimo, con tanta gioia e senza lacrime. Sarà un meraviglioso finale, me lo voglio godere".

