Un corto in 48 ore, assegnati premi 'The 48 Hour Film Project Italia 2025'

È stata una serata densa di emozioni, partecipazione e grande cinema quella che ha chiuso ufficialmente l’edizione 2025 del 'The 48 Hour Film Project Italia', andata in scena al Nuovo Teatro Orione di Roma. Un evento che ha restituito tutta l’energia di un progetto capace di coinvolgere 147 squadre e portare alla realizzazione di 120 cortometraggi in sole 48 ore, trasformando una sfida creativa in un’esperienza collettiva di racconto, confronto e crescita. A guidare il pubblico lungo l’arco della premiazione sono stati gli attori Claire Palazzo e Leonardo Bocci, che hanno condotto la serata con ritmo e partecipazione, accompagnando l’annuncio dei riconoscimenti e dando spazio alle emozioni dei vincitori.

Al centro del progetto, la direttrice del festival Tania Innamorati, che, davanti alla moltitudine dei partecipanti al contest, ha voluto sottolineare il valore umano e artistico del percorso, ringraziando i filmmaker per aver trasformato vincoli e tempi serrati in storie capaci di sorprendere e coinvolgere: "147 squadre, migliaia di partecipanti, 120 cortometraggi consegnati e circa 1.700.000 visualizzazioni sui social – ha dichiarato la direttrice -. Questi sono i numeri del 48 Hour Film Project Italia 2025, che si conferma come uno degli eventi più attesi dai giovani filmmaker italiani. Si tratta di un concorso che si svolge in oltre 140 città nel mondo da 25 anni e Roma è l’unica tappa italiana, giunta quest’anno alla sua diciannovesima edizione". 'The 48 Hour Film Project Italia 2025' ha ricevuto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo in collaborazione con la Commissione Europea, con il sostegno dei partner Nuovo Imaie, Pigneto Film Festival, Ferrara Film Corto e MYmovies One.

La consegna dei premi dell’edizione 2025 ha visto il riconoscimento assegnato quest’anno dal media partner della manifestazione, MYmovies One, a 'Il Polpettone' della squadra A Good Situations, all’interno di una selezione che ha incluso anche 'Sinticom' dei Giovani Storti, 'Il prezzo delle parole' de Le Moke, 'La Cosmo-Agonia' di Postazione No Sex 3.0 e 'Debugging' dei The Runners.

Il Premio del pubblico è andato a 'L’unico modo' della squadra Tranquillonia. Il premio per i Migliori costumi è stato assegnato a Gaia De Laurentiis e Daniele Ucciero per 'La Cosmo-Agonia' di Postazione No Sex 3.0. Il riconoscimento per Miglior Trucco e Acconciatura è andato a Cristiana Lamaj e Cristina Aiello per 'Sinticom' dei Giovani Storti. La Miglior Scenografia è stata assegnata alla squadra Autogrill Pictures per 'Effigie'. Il premio per Miglior Attore è stato vinto da Andrea Ottavi per 'Grazie Dottore!' della PMR Squad, mentre quello per Miglior Attrice è andato a Martina Iacomelli per 'Lost&Found' della squadra HUES. La Miglior Colonna Sonora è stata attribuita ad Adriano Marinelli per 'Clima X' della squadra 48fps. Il premio per Miglior Montaggio è andato a Eliana Iorio per Il prezzo delle parole de Le Moke.

La Miglior Fotografia è stata assegnata a Matteo Abbondanza per 'Il Polpettone' di A Good Situations. Il riconoscimento per Miglior Produzione è stato vinto da Simone Chesi per 'hybris' della squadra Dalton. Il premio per Miglior Sceneggiatura è stato assegnato a Leonardo Gaspa e Tommaso Di Polidoro per 'Il prezzo delle parole' de Le Moke. La Menzione Speciale 48HFP è andata a 'La Cosmo-Agonia' di Postazione No Sex 3.0, mentre quest’anno, per la prima volta si è voluto conferire anche un Premio alla Carriera al duo Vabtin per 'L’amore verso il festival' dimostrato attraverso le loro molteplici partecipazioni, ritirato da Simone Rubin.

Grande emozione per la presenza di Paul Haggis sul palco che ha consegnato il prestigioso premio come miglior regia al corto Debugging della squadra The Runners. Così il regista premio Oscar ha commentato la sua partecipazione come giurato al contest: "Quest’anno ho avuto il privilegio di far parte della giuria per la categoria della regia e sono rimasto davvero colpito da ciò che questi artisti italiani sono riusciti a realizzare in sole 48 ore. È stato molto difficile scegliere i vincitori, davvero difficile. Ci sono stati lavori straordinari, di altissimo livello. Sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questa esperienza e spero che questi giovani continuino su questa strada". Infine, il premio più ambito, quello per il Miglior Film dell’edizione 2025 è risultato 'Il Polpettone' della squadra A Good Situations.