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Un giorno da pecora, Rao: "Brilli al posto di Cucciari? Ha il vantaggio di stare a Roma"

Il direttore di Rai Radio1 spiega l'avvicendamento alla conduzione del programma

Geppi Cucciari - FOTOGRAMMA
Geppi Cucciari - FOTOGRAMMA
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15 settembre 2026 | 21.26
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

"Già da febbraio Nancy Brilli era subentrata a Geppi Cucciari perché, non per volontà mia ma per impegni di Geppi, lei si era allontanata e quindi la seconda parte della stagione l’aveva già coperta Nancy". A dirlo è il direttore di Rai Radio1 Nicola Rao, a margine dell’evento di presentazione dell’offerta radiofonica della Rai ‘Rai C’è’, allo Stadio Olimpico di Roma, tornando sull’avvicendamento alla conduzione di ‘Un giorno da pecora’ di Nancy Brilli al posto di Geppi Cucciari. Nancy Brilli è "un’attrice famosissima, molto brava e di grande talento ed esperienza, che ha la fortuna e il vantaggio di vivere a Roma e fisicamente stare tutti i giorni nello studio insieme a Lauro", ha aggiunto Rao. In un post, Geppi Cucciari ha parlato di 'ragioni editoriali'. "Questa è una ragione editoriale -ha scandito Rao- quella di volere i conduttori tutti i giorni nello stesso posto in studio insieme".

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