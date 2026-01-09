circle x black
'Un sabato, con gli amici' da Camilleri, dal 13 gennaio al Teatro India di Roma

Dal romanzo omonimo dello scrittore siciliano, adattato e diretto da Marco Grossi. In scena anche Alessandra Mortelliti, attrice e nipote dello stesso Andrea Camilleri. La produzione è inserita tra le iniziative ufficiali del Centenario della nascita di Camilleri.

Pierlugii Corallo e Alessandra Mortelliti
09 gennaio 2026 | 13.58
Redazione Adnkronos
Dal 13 al 18 gennaio 2026 approda al Teatro India di Roma 'Un sabato, con gli amici', spettacolo teatrale liberamente adattato e diretto da Marco Grossi dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri.

Una produzione Alt Academy e Malalingua, in collaborazione con Fondo Andrea Camilleri, inserita tra le iniziative ufficiali del Centenario della nascita di Andrea Camilleri, promosso dal Fondo Andrea Camilleri e dal Comitato Nazionale Camilleri 100.

Pubblicato per la prima volta da Mondadori nel 2009, 'Un sabato, con gli amici' appartiene alla produzione meno nota dell’autore: un’opera lontana dall’immaginario siciliano che ha consacrato Camilleri, ambientata in un quartiere altoborghese di Roma e incentrata su sette amici di mezza età, riuniti come d’abitudine per una serata apparentemente ordinaria.

Attraverso una costruzione per flashback che attraversa infanzia, adolescenza e giovinezza dei protagonisti, Camilleri scava nelle pieghe della memoria, portando alla luce fragilità, segreti e traumi rimossi. L’equilibrio del gruppo viene spezzato dall’arrivo inatteso di una vecchia conoscenza, tornata per chiedere sostegno politico: una presenza destabilizzante che innesca una spirale di tensione crescente, fino a un esito drammatico in cui un sacrificio si rivela necessario per ristabilire l’ordine.

La messinscena di Marco Grossi restituisce tutta la complessità del testo attraverso una chiave di lettura ironica e tagliente, trasformando il romanzo in una black comedy noir dall’impianto corale, in cui la commedia si insinua progressivamente nelle trame del dramma, sovvertendone codici e aspettative. Un gioco scenico che rende ancora più crudo e destabilizzante il messaggio dell’opera, accompagnando lo spettatore in un crescendo di colpi di scena fino all’inevitabile atto finale.

In scena Alessandra Mortelliti, attrice e nipote dello stesso Andrea Camilleri, affiancata da un cast di grande talento: Pierluigi Corallo, Fabrizio Lombardo, Silvia Degrandi, Luca Avagliano, Marcella Favilla e Alberto Melone.

Le scene sono firmate da Filippo Sarcinelli, le luci da Claudio De Robertis, i costumi da Monica De Giuseppe, le musiche originali da Oliviero Forni. L’assistenza alla regia è a cura di Monica De Giuseppe, l’organizzazione di Marianna de Pinto.

'Un sabato, con gli amici' dà forma sulla scena alla lotta affannosa di una generazione cresciuta tra due millenni, chiamata a fare i conti con fallimenti, colpe, desideri inconfessabili e ferite mai rimarginate. Un’indagine spietata e attualissima sulla psiche umana, sui meccanismi della memoria e sulle zone d’ombra che continuano a determinare il presente.

