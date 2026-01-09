'Un sabato, con gli amici' da Camilleri, dal 13 gennaio al Teatro India di Roma

Dal romanzo omonimo dello scrittore siciliano, adattato e diretto da Marco Grossi. In scena anche Alessandra Mortelliti, attrice e nipote dello stesso Andrea Camilleri. La produzione è inserita tra le iniziative ufficiali del Centenario della nascita di Camilleri.

Dal 13 al 18 gennaio 2026 approda al Teatro India di Roma 'Un sabato, con gli amici', spettacolo teatrale liberamente adattato e diretto da Marco Grossi dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri.

Una produzione Alt Academy e Malalingua, in collaborazione con Fondo Andrea Camilleri, inserita tra le iniziative ufficiali del Centenario della nascita di Andrea Camilleri, promosso dal Fondo Andrea Camilleri e dal Comitato Nazionale Camilleri 100.

Pubblicato per la prima volta da Mondadori nel 2009, 'Un sabato, con gli amici' appartiene alla produzione meno nota dell’autore: un’opera lontana dall’immaginario siciliano che ha consacrato Camilleri, ambientata in un quartiere altoborghese di Roma e incentrata su sette amici di mezza età, riuniti come d’abitudine per una serata apparentemente ordinaria.

Attraverso una costruzione per flashback che attraversa infanzia, adolescenza e giovinezza dei protagonisti, Camilleri scava nelle pieghe della memoria, portando alla luce fragilità, segreti e traumi rimossi. L’equilibrio del gruppo viene spezzato dall’arrivo inatteso di una vecchia conoscenza, tornata per chiedere sostegno politico: una presenza destabilizzante che innesca una spirale di tensione crescente, fino a un esito drammatico in cui un sacrificio si rivela necessario per ristabilire l’ordine.

La messinscena di Marco Grossi restituisce tutta la complessità del testo attraverso una chiave di lettura ironica e tagliente, trasformando il romanzo in una black comedy noir dall’impianto corale, in cui la commedia si insinua progressivamente nelle trame del dramma, sovvertendone codici e aspettative. Un gioco scenico che rende ancora più crudo e destabilizzante il messaggio dell’opera, accompagnando lo spettatore in un crescendo di colpi di scena fino all’inevitabile atto finale.

In scena Alessandra Mortelliti, attrice e nipote dello stesso Andrea Camilleri, affiancata da un cast di grande talento: Pierluigi Corallo, Fabrizio Lombardo, Silvia Degrandi, Luca Avagliano, Marcella Favilla e Alberto Melone.

Le scene sono firmate da Filippo Sarcinelli, le luci da Claudio De Robertis, i costumi da Monica De Giuseppe, le musiche originali da Oliviero Forni. L’assistenza alla regia è a cura di Monica De Giuseppe, l’organizzazione di Marianna de Pinto.

'Un sabato, con gli amici' dà forma sulla scena alla lotta affannosa di una generazione cresciuta tra due millenni, chiamata a fare i conti con fallimenti, colpe, desideri inconfessabili e ferite mai rimarginate. Un’indagine spietata e attualissima sulla psiche umana, sui meccanismi della memoria e sulle zone d’ombra che continuano a determinare il presente.