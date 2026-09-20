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'Una Nessuna Centomila', domani il live all'Arena di Verona: svelato il cast

Domani, lunedì 21 settembre, l'evento simbolo contro la violenza sulle donne

Fiorella Mannoia - fotogramma/ipa
Fiorella Mannoia - fotogramma/ipa
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20 settembre 2026 | 18.16
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Le grandi voci della musica italiana insieme contro la violenza sulle donne. Domani, lunedì 21 settembre, l’Arena di Verona ospiterà 'Una Nessuna Centomila', l’evento, già sold out, che anche quest’anno riunisce grandi artiste e grandi artisti della musica e dello spettacolo contro la violenza sulle donne. Lo show sarà trasmesso il 25 novembre in prima serata su Rai 1.

Fiorella Mannoia e Carlo Conti condurrano la serata. Tra il cast: Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta, Michele Bravi, Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti, Gianmarco Saurino.

Sul palco si alterneranno esibizioni, duetti e collaborazioni inedite e ricche di emozioni: tutti uniti per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.

La manifestazione che coniuga musica e impegno sociale torna per la sua quarta edizione su un palco e in uno scenario unici per raccogliere fondi in favore dei centri antiviolenza, dopo il successo a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) nel 2022 con 100.000 presenze, il doppio sold out all’Arena di Verona nel 2024 e il grande evento tutto esaurito, per la prima volta al Sud Italia, in Piazza del Plebiscito a Napoli nel 2025.

Grazie al pubblico presente all’Arena di Verona e al sostegno dei partner ad oggi saranno devoluti € 450.000, ripartiti tra 9 centri antiviolenza italiani.

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