Dopo la scelta di Martina De Ioannon, Gianmarco rientra in studio per sedere sul trono

Gianmarco Steri è il nuovo tronista del talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, 'Uomini e Donne'. Il 28enne romano si è seduto sulla poltrona rossa, dopo la delusione di non essere stato la scelta di Martina De Ioannon.

Da oggi, lunedì 27 gennaio, per Gianmarco comincia una nuova avventura, ma questa volta da una prospettiva diversa, quella del trono.

Gianmarco, il nuovo tronista

Gianmarco Steri è proprietario di due barberie a Roma, sua città natale. Ha giocato a calcio da professionista militando nelle giovanili di Roma e Lazio e poi nel Frosinone, Catanzaro e Racing Roma. Dopo la fine del trono di Martina De Ioannon - che ha scelto il corteggiatore napoletano Ciro Solimeno - Gianmarco è stato scelto dalla produzione per diventare il nuovo tronista del dating show di Canale 5.

le urla in studio, il parterre femminile impazzito che ringrazia maria, gianni e tina felici come una pasqua, maria mood mamma chioccia



GIANMARCO TU SEI L’UOMO PIÙ VOLUTO D’ITALIA (ed è comprensibile)#uominiedonne

Il 28enne dopo il rifiuto di Martina, si è rifugiato in camerino per un momento di sconforto. Ma è stato raggiunto dalla produzione che gli ha consegnato una lettera scritta da Maria De Filippi: "Ho letto quello che mi hai scritto, grazie. Se vuoi, ti consiglio anche nei prossimi giorni, se vuoi sederti sul trono. Un bacio Maria", così la conduttrice ha proposto a Gianmarco di sedere sul trono di Uomini e Donne. Immediate le urla da parte del pubblico,presente in studio.

silvia che fa vedere in anteprima a martina le ragazze che sono scese per gianmarco mi sto sentendo malissimo #verissimo #uominiedonne pic.twitter.com/ySMU39uyTs — 𝒩 (@trovarsi) January 26, 2025

Gianmarco è uno dei tronisti più desiderati della storia del programma. Il suo trono ha segnato già un record in partenza: "Più di ottomila pretendenti hanno richiesto di scendere le scale per lui", ha annunciato Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata di ieri domenica 26 gennaio, che ha mostrato a Martina De Ioannon le prime cento ragazze che corteggeranno Gianmarco.