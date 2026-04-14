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Uriah Heep tornano in Italia con due date a novembre

La formazione londinese si esibirà il 12 e il 13 novembre al Teatro Dal Verme di Milan

Uriah Heep tornano in Italia con due date a novembre
14 aprile 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tornano in Italia gli Uriah Heep. La leggendaria formazione londinese ha annunciato le date del nuovo tour 'The Magician’s Farewell', che vedranno il gruppo guidato da Mick Box esibirsi anche nel nostro Paese per due concerti che si terranno il 12 novembre al Teatro Dal Verme di Milano e il 13 novembre al Teatro Celebrazioni di Bologna. In apertura di serata si esibirà un’altra band che sarà prossimamente comunicata.

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I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità: in prevendita tramite Spotify dalle 10 del 15 aprile alle 22 del 16 aprile; vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle 10 del 17 aprile. Saranno disponibili anche dei vip package.

Riproduzione riservata
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Tag
Uriah Heep tour concerti Teatro Dal Verme Teatro Celebrazioni
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