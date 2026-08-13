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Valeria Marini concorrente ufficiale al 'Grande Fratello Vip'

L'artista nelle sue storie Instragram conferma la sua partecipazione

Valeria Marini
Valeria Marini
13 agosto 2026 | 15.17
Alisa Toaff
LETTURA: 1 minuti

Valeria Marini annuncia il suo ritorno al 'Grande Fratello Vip'. E' quanto scrive la stessa attrice sulle sue stories Instagram, postando una sua foto con la scritta: "Valeria Marini, concorrente ufficiale a settembre, con sullo sfondo il logo del 'GfVip'. Per Valeria si tratta del quarto ingresso nella Casa come concorrente. La showgirl aveva già partecipato alla prima edizione del 'Grande Fratello Vip' nel 2016, per poi tornare nella quarta edizione, nel 2020, e nella sesta edizione, nel 2021, quando aveva partecipato in coppia con Giacomo Urtis.

Anche questo anno la Marini era tornata nella Casa per una breve parentesi: era entrata come ospite speciale, trascorrendo alcuni giorni con i concorrenti, senza però essere considerata una concorrente.

La nuova edizione del 'Grande Fratello Vip', in partenza a settembre, sarà condotta da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nuovamente nel ruolo di opinioniste. Il nome della Marini si aggiunge a quello già annunciato di Giulia Provvedi.

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Grande Fratello Vip Valeria Marini valeria marini grande fratello vip
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