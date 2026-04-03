circle x black
Cerca nel sito
 

Valeria Marini rivela: "Scrivo di notte a Pedro Sanchez, parliamo di Trump e Iran"

Ospite di Monica Setta, si confessa tra flirt e ricordi, nella puntata di 'Storie al Bivio' in onda sabato alle 15.20 su Rai 2

Pedro Sanchez e Valeria Marini - Ipa
Pedro Sanchez e Valeria Marini - Ipa
03 aprile 2026 | 13.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Valeria Marini a ruota libera nel 'confessionale' di Monica Setta, nella puntata di 'Storie al bivio' in onda domani, sabato 4 aprile, alle 15.20 su Rai 2. Tra flirt e ricordi, rivela una sorprendente corrispondenza notturna via social con il presidente spagnolo Pedro Sanchez. "Lo adoro, lo stimo, è il mio uomo ideale. Ieri notte gli ho scritto a proposito di Trump e della guerra in Iran. È un uomo che ha coraggio", racconta alla conduttrice.

CTA

E ancora, la showgirl rivela di aver passato accanto ad Alberto Sordi i due anni più belli della sua vita alla fine degli anni '90. "Non l'ho mai detto, ma tra noi ci fu un bacio vero, una cosa dolcissima anche se non poteva preludere a nulla di importante. Troppa differenza di età. Ma conservo i cento foulard che mi regalò in quel periodo".

Sempre in tema di flirt: "Voglio molto bene a Flavio Briatore che una volta per un compleanno mi ha mandato 1000 rose" racconta. "È un uomo serio e pieno di fascino. Accadde prima che si innamorasse di Elisabetta Gregoraci, ma quel gesto galante mi è rimasto nel cuore".

Commentando poi la pubblicazione delle foto della cena a quattro all'Enoteca di via della Croce tra Valeria, il parlamentare di Fdi Gerolamo Cangiano, il manager Daniele De Lorenzo e un'amica, Marini dice: "Ho rivisto a cena Gimmi Cangiano, tra noi, anche dopo la fine del rapporto sentimentale, è rimasto affetto e stima. Se son rose rifioriranno!".

Infine, da Nino Frassica con cui c'è stata una polemica a Sanremo, Valeria confessa invece di ricevere cuori via Instagram. "Ha detto che non potevo parlare per le labbra liftate ma lo perdono. Teniamo tutti e due alla nostra amicizia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
valeria marini Pedro Sanchez Monica Setta valeria marini oggi
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza