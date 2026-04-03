Valeria Marini rivela: "Scrivo di notte a Pedro Sanchez, parliamo di Trump e Iran"

Valeria Marini a ruota libera nel 'confessionale' di Monica Setta, nella puntata di 'Storie al bivio' in onda domani, sabato 4 aprile, alle 15.20 su Rai 2. Tra flirt e ricordi, rivela una sorprendente corrispondenza notturna via social con il presidente spagnolo Pedro Sanchez. "Lo adoro, lo stimo, è il mio uomo ideale. Ieri notte gli ho scritto a proposito di Trump e della guerra in Iran. È un uomo che ha coraggio", racconta alla conduttrice.

E ancora, la showgirl rivela di aver passato accanto ad Alberto Sordi i due anni più belli della sua vita alla fine degli anni '90. "Non l'ho mai detto, ma tra noi ci fu un bacio vero, una cosa dolcissima anche se non poteva preludere a nulla di importante. Troppa differenza di età. Ma conservo i cento foulard che mi regalò in quel periodo".

Sempre in tema di flirt: "Voglio molto bene a Flavio Briatore che una volta per un compleanno mi ha mandato 1000 rose" racconta. "È un uomo serio e pieno di fascino. Accadde prima che si innamorasse di Elisabetta Gregoraci, ma quel gesto galante mi è rimasto nel cuore".

Commentando poi la pubblicazione delle foto della cena a quattro all'Enoteca di via della Croce tra Valeria, il parlamentare di Fdi Gerolamo Cangiano, il manager Daniele De Lorenzo e un'amica, Marini dice: "Ho rivisto a cena Gimmi Cangiano, tra noi, anche dopo la fine del rapporto sentimentale, è rimasto affetto e stima. Se son rose rifioriranno!".

Infine, da Nino Frassica con cui c'è stata una polemica a Sanremo, Valeria confessa invece di ricevere cuori via Instagram. "Ha detto che non potevo parlare per le labbra liftate ma lo perdono. Teniamo tutti e due alla nostra amicizia".