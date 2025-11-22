Vanoni, Carlo Conti: "Doveroso ricordarla a Sanremo insieme a Baudo e Vessicchio"

"Ornella Vanoni era una donna piena di energia, indipendente, libera da ogni stereotipo, ironica e molto divertente. Una donna che portava ogni volta energia, simpatia e soprattutto la sua arte grandiosa e immensa". Così Carlo Conti in collegamento con 'Ciao Maschio' la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo. "Anche per quello che rappresenta per la musica italiana, io avrei dovuto annunciare domani l'elenco dei big di Sanremo e ho pensato che fosse più giusto rimandare questo annuncio alla prossima settimana e rispettare la grandezza di Ornella lasciando spazio soltanto a lei e non occupare pagine di giornali o di telegiornali con i nomi dei big di Sanremo", ha spiegato Conti.

"Quest'anno è un anno particolare perché sarà il primo Festival senza Pippo Baudo, senza il maestro Vessicchio, senza Ornella Vanoni. Sarà doveroso ricordarli in queste cinque serate". Conti ha poi aggiunto citando l’inizio della canzone l’appuntamento … 'ho sbagliato tante volte'… "Ornella non ha mai sbagliato, tutto quello che ha fatto lo ha fatto con grande libertà e - ha sottolineato - spontaneità".