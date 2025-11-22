circle x black
Cerca nel sito
 

Vanoni, Carlo Conti: "Doveroso ricordarla a Sanremo insieme a Baudo e Vessicchio"

Le parole del conduttore in collegamento con 'Ciao Maschio'

Carlo Conti
Carlo Conti
22 novembre 2025 | 21.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ornella Vanoni era una donna piena di energia, indipendente, libera da ogni stereotipo, ironica e molto divertente. Una donna che portava ogni volta energia, simpatia e soprattutto la sua arte grandiosa e immensa". Così Carlo Conti in collegamento con 'Ciao Maschio' la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo. "Anche per quello che rappresenta per la musica italiana, io avrei dovuto annunciare domani l'elenco dei big di Sanremo e ho pensato che fosse più giusto rimandare questo annuncio alla prossima settimana e rispettare la grandezza di Ornella lasciando spazio soltanto a lei e non occupare pagine di giornali o di telegiornali con i nomi dei big di Sanremo", ha spiegato Conti.

"Quest'anno è un anno particolare perché sarà il primo Festival senza Pippo Baudo, senza il maestro Vessicchio, senza Ornella Vanoni. Sarà doveroso ricordarli in queste cinque serate". Conti ha poi aggiunto citando l’inizio della canzone l’appuntamento … 'ho sbagliato tante volte'… "Ornella non ha mai sbagliato, tutto quello che ha fatto lo ha fatto con grande libertà e - ha sottolineato - spontaneità".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo Ornella Vanoni Carlo Conti carlo conti sanremo
Vedi anche
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza