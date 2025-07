Vasco Rossi Tour 2026 Sold out

A pochi giorni dalla chiusura del suo trionfale tour negli stadi, e nel giorno dell’uscita del remix di ‘Va bene, Va bene così’, Vasco Rossi registra il tutto esaurito del suo Vasco Live tour 2026 con un anno di anticipo: nelle prime due ore di vendita generale, sono stati venduti oltre 350mila biglietti. “Sono dati folgoranti. - dice Roberto De Luca presidente di Live Nation Italia - Nelle prime ore abbiamo polverizzato tutto. Siamo praticamente sold out, tranne un ristrettissimo numero di biglietti che, come sempre, verranno messi in vendita successivamente. Vasco Live in 5 anni è molto vicino al traguardo dei 3 milioni di biglietti venduti”. L’eccezionale risposta del pubblico conferma, ancora una volta, l’indissolubile legame tra il Blasco e i suoi fan, pronti a invadere le piazze di tutta Italia per una nuova estate di rock ed emozioni: 10 nuovi concerti, in 5 città. Queste le date annunciate: 5 e 6 giugno - Ferrara - Parco Urbano G. Bassani; 12 e 13 Giugno - Olbia - Arena; 18 e 19 Giugno - Bari - Stadio San Nicola; 23 e 24 Giugno - Ancona - Stadio Del Conero; 28 e 29 Giugno - Udine – Bluenergy Stadium