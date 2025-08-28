circle x black
Vasco Rossi, lo sfogo sui fan: "Non faccio parte del biglietto vacanza"

Il cantautore sul suo profilo social

Vasco Rossi - Fotogramma/IPA
28 agosto 2025 | 12.31
Redazione Adnkronos
Vasco Rossi sta trascorrendo le vacanze nella sua amata Puglia, confermando il forte legame con una terra che definisce la sua "seconda casa". Il cantante è stato accolto con entusiasmo e affetto dei residenti e dei fan, che lo hanno riconosciuto durante le sue giornate al mare. Con un post condiviso su Instagram, Vasco ha voluto chiarire un equivoco con parole ironiche ma dirette. "Ci tengo a chiarire una cosa: non faccio parte del 'biglietto vacanza' del Kalidria... sono qui solo come ospite pagante. Quello che faccio lo faccio per puro piacere e con la mia disponibilità. Grazie davvero a tutti per l’affetto", questo il messaggio di Vasco, senza però sottrarsi a foto e selfie con i fan.

Poi, il cantante ha rinnovato il suo amore per la regione, dove torna da anni: "Vengo in vacanza in questa splendida terra da molti anni. Amo questa struttura: immersa nel verde, si mimetizza nella natura con un’architettura straordinaria che rispetta l’ambiente. È diventata la mia seconda casa... e sono orgoglioso di essere cittadino onorario della Puglia Creativa". E anche qui, con tono ironico, ha voluto ribadire: "Ad agosto sono un cliente... che si nota. Gitante festante e.. 'pagante', influencer per gioco e per amore".

