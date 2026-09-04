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Venezia 83, l'attesa è finita. Gli Oasis sono arrivati

Domani la presentazione del documentario 'Oasis: Don't Look Back in Anger' che ripercorre la reunion del 2025

Noel e Liam Gallagher - Ipa
Noel e Liam Gallagher - Ipa
04 settembre 2026 | 18.00
Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

Gli Oasis sono sbarcati a Venezia. Liam e Noel Gallagher, circondati da uomini della sicurezza, hanno attraversato l’aeroporto tra l’entusiasmo di un gruppo di fan accorsi per salutarli. I fratelli del rock si preparano alla giornata di domani, 5 settembre, quando il Lido si trasformerà in una vera arena rock per la presentazione del documentario 'Oasis: Don’t Look Back in Anger'. Come confermato dal direttore della Mostra del cinema, Alberto Barbera, i fratelli Gallagher sfileranno sul red carpet per la premiere del doc che ripercorre la reunion del 2025. Ed è ancora avvolta nel mistero la loro possibile partecipazione alla conferenza stampa di presentazione.

Per il loro arrivo, gli Oasis hanno scelto un look semplice senza rinunciare al loro inconfondibile stile 'british': felpa blu, jeans e occhiali dai toni del verde per Noel e parka verde militare, jeans e occhiali con lenti sfumate per Liam.

Intanto sul web è caccia agli indizi per l'annuncio del loro prossimo tour mondiale. Sulla pagina social ufficiale della band, tra ieri e oggi, sono stati pubblicati due particolari teaser senza alcuna didascalia. I fan li stanno analizzando frame dopo frame, nella speranza di scoprire qualche anticipazione sul calendario della tournée.

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Oasis rock documentario
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