Venezia 83, l'attrice Laura Dern terrà la laudatio di George Clooney Leone d'oro alla carriera

Sarà l’attrice statunitense premio Oscar Laura Dern (Jay Kelly, Marriage Story, Inland Empire) a tenere la laudatio di George Clooney, alla consegna all’attore e regista statunitense del Leone d’oro alla carriera mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, in occasione della serata inaugurale dell’83/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che avrà inizio alle ore 19.

Nel 2025 Laura Dern è stata nel cast di "Jay Kelly" di Noah Baumbach, film in concorso alla 82/a Mostra del Cinema, con protagonista George Clooney. In precedenza Laura Dern è stata più volte presente alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica con "Haunted Summer" (1988) di Ivan Passer, "October Sky" (1998) di Joe Johnston, "Dr. T and the Women" (2000) di Robert Altman, "Inland Empire" (2006), in occasione del Leone d’oro alla carriera a David Lynch, "Marriage Story" di Noah Baumbach, per il quale poi ha ottenuto Oscar per la miglior attrice non protagonista e più di recente con "The Son" (2022) di Florian Zeller.