circle x black
Cerca nel sito
 

Verissimo, Filippo Magnini: "Pellegrini? Mi ha abbandonato nel momento del bisogno"

La coppia ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Giorgia Palmas e Filippo Magnini - fotogramma/ipa
Giorgia Palmas e Filippo Magnini - fotogramma/ipa
25 gennaio 2026 | 17.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non è stata una persona importante nella mia vita perché nel momento del bisogno ha preferito il silenzio". Così Filippo Magnini ospite oggi a Verissimo ha parlato della sua precedente relazione, lunga quattro anni, con la campionessa olimpica Federica Pellegrini.

Una storia travagliata, con molti alti e bassi: "Quando sono stato accusato di doping io stavo ancora con Federica, ma in un momento così delicato della mia vita, lei non ha detto nulla, pur sapendo che ero innocente. Una persona che per me è importante avrebbe detto qualcosa", ha detto l'ex nuotatore che addossa a Pellegrini la colpa di essere rimasta in silenzio "un silenzio accusatorio nei miei confronti".

Ma proprio in quel momento, che Magnini considera "il periodo più brutto della sua vita", ha incontrato Giorgia Palmas, la showgirl con cui è sposato da cinque anni: dalla loro unione è nata una figlia, Mia. "La prima volta che l'ho visto ho subito pensato che fosse l'amore della mia vita. Mi sono sentita sicura, appoggiata", ha detto la showgirl.

La coppia ha vissuto un momento di crisi proprio recentemente, quando Magnini è diventato ufficialmente concorrente di Ballando con le stelle. Un'esperienza che ha messo alla prova la coppia: "Con la lontananza siamo stati mesi a dura prova, siamo stati lontani quattro mesi. Non abbiamo vissuto la quotidianità, ed è stato difficilissimo. Non condividere insieme tante cose ci ha portato a litigare tanto", hanno ammesso entrambi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
filippo magnini verissimo giorgia palmas silvia toffanin
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza