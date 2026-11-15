circle x black
Cerca nel sito
 

Verissimo, domenica 15 novembre: gli ospiti e le interviste di oggi

Silvia Toffanin torna oggi su Canale 5 con il secondo appuntamento del weekend

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
Segui Adnkronos su Google
15 novembre 2026 | 10.43
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Verissimo torna oggi, domenica 15 novembre, con un nuovo appuntamento ricco di ospiti e interviste. Il talk show condotto da Silvia Toffanin andrà in onda, eccezionalmente questa domenica, al termine degli ATP Finals, intorno alle 17. Tra gli ospiti dell’appuntamento Lorella Cuccarini, che si racconterà con oltre 40 anni di carriera e 35 di matrimonio.

Inoltre, Silvia Toffanin accoglierà, per una intensa intervista, Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, tra i ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana e in uscita con un libro in cui ripercorrono la loro storia, dal titolo: 'Quando finisce la notte'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Atp Finals, festa per Zverev: i tifosi 'abbracciano' il numero uno, ma qualcuno resta deluso
'Rocky' compie 50 anni, l'omaggio a Philadelphia è da record del mondo - Video
Nordio: "Ricandidarmi? Se Meloni me lo chiedesse sarebbe un onore, ma non pretendo nulla"
Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video
Mobilità nelle città d'Italia, il 60% in auto - Video
Caso Pasolini, Nordio: "Difficile ricostruire la verità dopo 50 anni" - Video
News to go
L'ucraina a rischio collasso demografico per la guerra - Video
News to go
Scioperi bus, treni, aerei: il calendario degli scioperi da oggi a fine mese - Video
Maltempo in Toscana, "Via, Via tutti": l'avvertimento prima della frana in diretta - Video
Ddl Concorrenza alla Camera, le modifiche proposte - Video
L'ex hacker: "In Italia abbiamo dei geni 'buoni' che ci possono difendere" - Video
Sinner apre il profilo TikTok: "Grazie per l'affetto, fatemi sapere cosa volete vedere" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza