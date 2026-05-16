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Verissimo, sabato 16 maggio: gli ospiti e le interviste di oggi

L'appuntamento è alle 16.30 su Canale 5 con Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
16 maggio 2026 | 06.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Verissimo torna oggi, sabato 16 maggio, e domani, domenica 17 maggio, con un nuovo doppio appuntamento del weekend condotto da Silvia Toffanin. L'appuntamento è alle 16.30 su Canale 5 con tanti ospiti e interviste.

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Gli ospiti di sabato

Oggi a Verissimo si racconterà Arisa. Poi, per la prima volta in studio la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, in libreria con 'La cura'. E ancora, sarà in studio con la sua energia e storia di vita Mara Maionchi.

Inoltre, a Verissimo, dopo la riapertura, lo scorso 14 aprile, del processo per la morte di suo padre, la richiesta di giustizia di Diego Armando Maradona Junior.

Infine, pronti per la finalissima di 'Amici' in onda domenica, in prima serata su Canale 5, spazio alle emozioni di: Elena, Nicola, Emiliano, Alessio, Angie e Lorenzo.

 

Gli ospiti di domenica

Domenica appuntamento con 'Verissimo – Le storie', una selezione delle interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin nel corso di questa edizione.

 

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verissimo silvia toffanin canale 5 verissimo ospiti oggi
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