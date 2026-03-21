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Verissimo oggi, ospiti e anticipazioni della puntata del 21 marzo

Silvia Toffanin accoglie Jasmine Trinca, Michela Moioli, Giusy Ferreri, Nina Palmieri e Pierpaolo Pretelli

Verissimo oggi, ospiti e anticipazioni della puntata del 21 marzo
21 marzo 2026 | 08.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo appuntamento con 'Verissimo' oggi, sabato 21 marzo, su Canale 5. Ospite nel programma condotto da Silvia Toffanin, in onda dalle 16.30, sarà l'attrice Jasmine Trinca, al cinema con il film 'Gli occhi degli altri'. Spazio allo sport con Michela Moioli, Reduce dai successi ottenuti nello snowboard nelle ultime Olimpiadi di 'Milano Cortina'. Quindi, Toffanin accoglie la cantante Giusy Ferreri, la iena Nina Palmieri e Pierpaolo Pretelli. Infine, lo sfogo di Chiara Balistreri per lo sconto di pena ottenuto dal suo ex, Gabriel Constantin che in appello è stato condannato per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi.

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